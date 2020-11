Det siste døgnet er det registrert 161 nye bekreftede koronatilfeller i Oslo. Det er 94 flere enn på samme dag i forrige uke.

Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune.

Tallet er også en oppgang fra mandag da 100 nye smittede ble registrert.

Flere enn i mars

I alt er det nå registrert 1.311 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene. Tallet er det høyeste gjennom pandemien, men det er nå langt flere som blir testet enn i mars.

– Smitten øker og det uroer oss, sier Robert Steen til Dagsavisen.

– Vi kan ikke få understreket alvoret nok. Vi blir smittet gjennom dråpesmitte, og det understreker viktigheten av å holde avstand, samt begrense antall mennesker man er i kontakt med, sier Steen.

Nye retningslinjer

Nesten daglig setter Oslo nye smitterekorder, noe som bekymret helsebyråd Robert Steen (Ap). Men nye tiltak er ikke aktuelt før de ser hva regjeringen kommer med.

Forrige torsdag kom byrådet med nye retningslinjer for å begrense smitte, hvor de blant annet satte et tak på maks 20 personer ved private arrangementer, og ha færre kontakter i det daglige.

– Det er ikke nok at majoriteten følger smittevernrådene. Alle må gjøre det om vi skal få smitten ned, sier Steen.

Torsdag eller fredag kommer regjeringen med nye tiltak for å få ned smitten.

– Vi i Oslo vil ikke komme med noen nye tiltak, før vi ser hva regjeringen kommer med, sier helsebyråden.

Mange føler at de har fått nok av inngripende tiltak, og er lei av hjemmekontor og liten sosial omgang.

– Detter er ikke tiden for store fester som 50-årslag eller bryllup. Seremoniene vil gå som før, men festen får vente til en senere anledning, sier Steen.

Etter to bryllupsfester for et par uker siden, fikk 34 personer påvist smitte, og rundt 300 nærkontakter ble satt i karantene. Fire bydeler, Alna, Stovner, Nordstrand og Søndre Nordstrand, ble berørt.

– Smitteutbruddene viser seg i statistikken først 10-14 dager etter at smitten oppsto. De smitteutbruddene vi fikk etter et par større arrangementer skjedde nok før vi satte inn tiltak i forrige uke. Så resultatene av de tiltakene vi satte inn sist torsdag, vil vi først se i neste uke, sier Steen.

Blusset opp

Etter en smitterik vår, roet det hele seg ned i sommer, før det blusset opp igjen i august.

– I juni og juli hadde vi omtrent ikke smitte i Oslo, og risikoen var omtrent lik null. Økningen kom som en følge av åpne grenser, folk reiste mer, og en del arbeidstaker kunne komme til Jorge for å jobbe uten å gå i karantene først. Dette er nå strammet inn, sier han.

– Den eneste sikre vitenskapen er etterpåklokskap, svarer Steen på spørsmålet om de burde holdt et strammere grep lenger.

Fortsatt er det unge voksne som oftest blir smtitet nå, men alderssegmentet øker.

– Vår store engstelse er at smittet skal krype inn i det eldre segmentet. Vi har greid å holde smitte unna sykehjemmene i denne bølgen, men utfordringene med å holde den borte blir bare større, sier Steen, og gjentar grunnreglene.

– Hold avstand, ha god håndhygiene og begrens antall personer du er sammen med.

