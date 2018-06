Røa stoppet serietoerens lange seiersrekke

Oslo

Tabelltoer i kvinnenes eliteserie, Sandviken, kom til Oslo og Røa lørdag med åtte strake seirer og 20-3 i målforskjell. Laget hadde ikke sluppet inn mål på de fire siste kampene.

Og de sjokkåpnet mot Røa. Allerede etter fire minutter sto det 0-1 etter scoring av Karoline Bakke.

Innbytter avgjorde

Men så var det stopp. Sandviken ledet riktignok til pause, men Røa førte banespillet. Og bare to minutter ut i andre omgang utliknet Rebecka Wanvik Holum da hun styrte inn frisparket som ble sendt flatt inn i feltet fra venstresiden.

Ragne Hagen Svastuen kom inn for Røa etter pause og skulle sette sitt preg på kampen. For etter 58 minutter sørget hun for 2-1-ledelse da hun headet et innlegg fra høyre i mål via keeper. Men før ledermålet hadde også Røa fått en scoring annullert for offside. Korrekt nok.

Sandvikens toppscorer Ajara Nchout skapte fornyet spenning og håp om en ny seier med sitt 2-2-mål i det 64. minutt. Men bare tre minutter seinere var Svastuen frampå igjen. Et langt framspill fra keeper Kirvil Schau Odden gikk over forsvaret, og da Sandvikens målvakt feilregnet og ikke fikk avklart, havnet ballen i beina på Svastuen, som trillet inn den matchvinnende scoringen.

– Når man kommer inn så må man gjøre det beste ut av det. Det er kjempeartig å komme inn og score to mål, men dette er en lagseier. Laget fortjener så vanvittig mye, siden vi løper og kjemper kampen igjennom, sa Svastuen til klubbens hjemmeside etter kampen.

Tett på tabellen

Seieren var veldig viktig for Røa, som klatret til sjetteplass med sine 13 poeng. Men det er svært jevnt på tabellen bak de tre-fire øverste lagene. Bare fem poeng skiller fra femteplassen og ned til 11. plass, som er kvalifiseringsplassen som nå innehas av Lyn med sine 10 poeng. Men både Røa og Lyn har en kamp mindre spilt enn øvrige lag i denne gruppen. Sandviken ligger for øvrig fortsatt på andreplass, etter suverene Lillestrøm.

VIF og Lyn

Vålerenga fikk en knallstart borte mot Arna Bjørnar da Anne Lise Olsen scoret allerede etter ett minutt. Men dette affiserte ikke hjemmelaget stort. De brukte resten av førsteomgangen godt og ledet 3-1 til hvilen.

Rett etter pause fikk hjemmelagets Ingrid Stenevik direkte rødt kort, og allerede minuttet etter reduserte Sherida Spitse til 2-3. Dermed var håpet tent. Det ble imidlertid med håpet, for VIF evnet ikke å score flere mål mot Arna Bjørnars ti spillere. VIF ligger dermed på sjuende plass med 13 poeng.

Lyn har gått på et par leie smeller de siste ukene, men mot Trondheims-Ørn lørdag så det ut til å bli poeng da Runa Lillegård utlignet til 2-2 på Kringsjå i det 89. minutt. Gleden ble kortvarig. På overtid scoret Julie Adserø sitt andre mål for dagen og sørget for at Trondheims-Ørn tok med seg alle tre poengene nordover.

Det var Ørn som også tok ledelsen i kampen etter 10 minutter, men Joanna Bækkelund utliknet for Lyn ni minutter seinere. Adserø sørget for ny borteledelse halvveis i andre omngang, før måldramaet utspilte seg i sluttminuttene.

Lyn lå likt med Trondheims-Ørn før kampen, men mens Ørn klatret til åttendeplass, ligger nå Lyn nest sist.

Kampfakta

Arna-Bjørnar – Vålerenga 3-2 (3-1)

141 tilskuere

Mål: 0-1 Anne Lise Olsen (1), 1-1 Emilie Nautnes (18), 2-1 Maria Brochmann (22), 3-1 Amalie Eikeland (43), 3-2 Sherida Spitse (49).

Dommer: Ingvild Langnes Aarland, Malmefjorden.

Gult kort: Isabell Herlovsen, Marie Dølvik Markussen, Emilie Østerås, Vålerenga.

Rødt kort: Ingrid Stenevik (48), Arna Bjørnar.

Lyn – Trondheims-Ørn 2-3 (1-1)

152 tilskuere

Mål: 0-1 Elen Melhus (10), 1-1 Joanna Bækkelund (19), 1-2 Julie Adserø (67), 2-2 Runa Lillegård (89), 2-3 Adserø (90).

Dommer: Malin Frantzen Øiseth, Fet.

Ingen kort.

Røa – Sandviken 3-2 (0-1)

132 tilskuere

Mål: 0-1 Karoline Bakke (4), 1-1 Rebecka Wanvik Holum (47), 2-1 Ragne Hagen Svastuen (58), 2-2 Ajara Nchout (64), 3-2 Svastuen (67).

Dommer: Emilie Rodahl Dokset, Bækkelaget.

Gult kort: Line Holter, Kirvil Schau Odden, Røa.