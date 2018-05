Oslo

Kampen for å bevare Ruseløkka skole har vært lang og intens. Bygget sto ferdig i 1871, men nå er slaget om å få stanset rivingen tapt – og elevene kan se fram mot ny skole.

– Nå håper jeg at alle kan ha fokus på en best mulig løsning for elevene på Ruseløkka skole, sier byrådssekretær i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Tarjei Helland (SV) til Dagsavisen.

Ikke byggetillatelse

Da Dagsavisen tok en runde rundt skolen onsdag, var det full aktivitet inne i skolebygget.

– Den innvendige saneringene er godt i gang, og vi vil etter sommerferien begynne å rive ytterveggene maskinelt, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg til Dagsavisen.

Fortsatt er ikke byggetillatelse for ny skole gitt.



Ett år etter

– Vi regner med byggestart til høsten/vinteren. Ny skole skal etter planen stå klar mars 2021, sier hun.

Noe som er ett år etter den opprinnelige planen.

10.300 kvadrat

I mens busses elevene til Vollebekk skole.

Den nye skolen vil bli et moderne og svært praktisk bygg på 10.300 kvadratmeter fordelt på seks etasjer pluss underetasje. Dette sikrer fortsatt kapasitet til elever fordelt på ti trinn i mange tiår fremover og rommer flere spesialrom enn hva som er standard i Oslo. Blant annet blir det bygget en stor dansesal og en samlingssal som skal tilpasses for lydsvake akustiske grupper som; sang / kor, strykeorkester eller mindre blåsegrupper. Bygget får en miljøvennlig profil i såkalt passivhus-standard, og med solceller både på taket og i fasaden, står det på skolens hjemmesider.