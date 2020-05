Ring 3 i Oslo åpnet igjen etter sjekk av mistenkelig gjenstand

Den sterkt trafikkerte veien ble sperret i begge retninger litt før klokken 16 etter at det ble funnet en mistenkelig gjenstand på midtrabatten.

Etter at politiets bombegruppe hadde undersøkt gjenstanden, ble det konkludert med at gjenstanden ikke var mistenkelig, og i 16.15-tiden ble Ring 3 åpnet for normal ferdsel.

