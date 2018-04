Rina Mariann Hansen (Ap) svarer på Jan Bøhlers Grorud-kritikk: – Klisjeer og antagelser

Oslo

– Det har vært snakk om sosiale forskjeller i Oslo-idretten i mange år, men det gjøres for lite. På alle andre områder fordeler vi midler til barn og unge ut ifra at det skal jevnes ut levekår, og gi folk like muligheter. Men det gjøres ikke innen idretten. I første omgang foreslår vi i Grorud IL at dette gjøres i Oslo, og forhåpentlig vil det utløse en synergieffekt, slik at dette skjer i hele landet. Nok er nok nå, sa en engasjert Jan Bøhler (Ap) i Dagsavisen fredag.

Bøhler partifelle, byråd for for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, er uenig i beskrivelsen av idrettssituasjonen i Groruddalen.

– Idrettsbehovsplanen fra 2016 viste at det mangler flest idrettsanlegg i de indre bydelene. Vi har undersøkt hvor det er størst behov, og kunnskapen viser at barn og unge i St. Hanshaugen, Grønland, Grünerløkka og Frogner har mye færre fotballbaner og flerbrukshaller enn både østkanten og vestkanten. Hvis man skal utjevne levekår innen idretten er det viktigst å bygge i indre by, skriver Rina Mariann Hansen i en mail til Dagsavisen.

Mangler anlegg

I forhold til resten av landet er Oslo i manko på idrettsanlegg.

– Oslo mangler om lag 500 anlegg for å komme på landsgjennomsnitt, det er et enormt etterslep, og det er mange prosjekter som har ligget for lenge uten at det skjer noe. Det rødgrønne byrådet har satt i gang et taktskifte for idretten. Det er satt av nesten 5 milliarder til investeringer, og Groruddalen har fått en vesentlig andel. Det er viktig å bygge nytt, og det er viktig å rehabilitere det vi har sånn det det kan brukes, sier Rina Mariann Hansen.

Hun ramser opp en rekke anlegg i Grorruddalen som enten er kommet til eller er rehabiltert siden 2015.

*Lillomarka Arena.

*Rehabilitert Romsås bad.

*Bygget flere ny kunstgressbane.

*Rehabilitert et titalls kunstgressbaner.

*Rehabilitert Stovner friidrettsstadion.

*Laget 30 års leieavtale for Nordbyen Idrettspark.

Anlegg som starter opp i år:

*Byggingen av Grorudhallen.

*Rehabilitering av Stovner flerbrukshall.

*Ny Årvoll flerbrukshall skal stå ferdig.

*Kalbakken kunstgressbane med undervarme.

I tillegg er det flere prosjekter i Verdensparken som strekker seg fra Alna til Furuset.

– Klisjeer og antagelser

– Det er mye lettere å bygge i Groruddalen enn de fleste andre steder i Oslo, fordi det er fortsatt mulig å finne ledige tomter. Groruddalen har gode idrettslag som argumenterer godt for behovet og finner gode prosjekter, sånn som Høybråten IF sitt arbeid med Nordbyen, sier byråden.

Rina Mariann Hansen er opptatt av at det ikke skal koste for mye å drive med idrett.

– Det er en debatt om hva det koster for barn og unge å delta i idretten. Her opplever jeg at Oslo idrettskrets er på ballen, sier Rina Mariann Hansen.

– Ingen har i dag ordentlig oversikt over hvilke ordninger klubbene har for å gi fri kontingent til dem som trenger det. Jeg vil ikke bagatellisere problemet, men vi klarer ikke å løse det om debatten låser seg fast i klisjeer og antagelser. Det er ikke kommunen som fastsetter kontingenten i hver enkelt klubb, men mange bydeler har støtteordninger, og mange idrettlag gir stipend selv. Forrige gang det ble påstått at gutter fra østkanten ikke nådde opp fordi det var mer penger i fotballen på vest, gjorde vi en uformell opptelling av fotballspillere på landslaget fra Oslo. Ca halvparten av alle spillerne var fra Oslo, og bare en fra en vestkantklubb, sier hun.