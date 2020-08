– Det er nesten ingen som klarer å slå meg i bordtennis. Det har kanskje skjedd tre-fire ganger mens jeg har jobbet her, sier Reza Vargordi og viser fram aktivitetsrommet der han bruker mye tid til å spille sammen med ungdommene.

Ellingsrud fritidsklubb er moderne innredet og på hele 800 kvadratmeter. Lokalet består blant annet av et eget band-rom, kino, pc-rom og dansesal.

Et naturlig møtested

Det gikk få år fra Vargordi kom til Norge på slutten av 80-tallet, før han begynte å jobbe her.

– Nå har jeg vel jobbet her i 26 år. Det er mye som har forandret seg i løpet av den tida, forteller Vargordi.

Lenge før det ble vanlig å ha mobiltelefon, var fritidsklubben på Ellingsrudåsen et naturlig møtested for barn og unge på kveldstid.

– Det er fremdeles klubbens hovedfunksjon. Barn trenger å sosialisere seg med andre barn. Etterhvert åpnet jeg også dørene på dagtid, sier Vargordi.

Nå er det 30-60 stykker som pleier å komme hit på dagen, forteller han.

– Det var jeg som hadde direkte kontakt med barna. Jeg utviklet meg veldig mye og har lært enormt mye av ungdommene her.

Det er hovedsaklig barn og unge fra fjerde klasse-alder til 18-åringer som bruker klubben. Mange kommer hit daglig.Under Vargordis ledelse har klubben også holdt åpnet for ungdommer på søndager.

– Ett av mine mål siden jeg begynte å jobbe på klubben var å utvikle et godt samarbeid mellom klubben og andre instanser som jobber med våre barn og ungdom. I dag kan vi skryte av at vi har et godt samarbeid med blant annet barneskolene, ungdomsskolen, Frivilligsentralen, sier Vargordi.

På fritidsklubben kan ungdommene blant annet få hjelp til lekser, spise middag, spille fotball eller gjøre andre aktiviteter.

I tillegg går mye tid til gruppene som kalles «Sisterhood» og «Brotherhood», der ungdommene kan snakke fritt og komme med egne forslag til aktiviteter.

– Dette gir våre ungdommer gode opplevelser, trygget og støtte, sier Vargordi.

Tippenprisen

Henry «Tippen» Johansen var et stort forbilde for mange i hele Norge, men spesielt for barn og unge fra Vålerenga, på Oslos østkant. Han var en legendarisk målvakt, og en av spillerne på det smått så berømte bronselaget fra OL i 1936.

Nå får han sin egen pris, som skal gå til en ildsjel i Oslo. Tippenprisen deles for første gang ut under Østkantspellet 21. august, og er et samarbeid mellom Østkantspellet, Norsk Tipping og Dagsavisen.

Prisvinneren mottar en statuett av Henry «Tippen» Johansen, til odel og eie, samt en pengepremie på 25.000 kroner til en fritt valgt mottaker som er, eller kan bli medlem av Grasrotandelen.

Ansetter ungdommer

– Jeg ser et potensial hos hver enkelt ungdom som kommer til klubben, sier Vargordi.

Han har i løpet av årene ansatt flere av de faste ungdommene til å lede de og aktivisere de yngre barna.

Vargordi forklarer at ungdommene som jobber for klubben lærer hvordan de skal forholde seg til barn på en pedagogisk måte ved å observere hvordan han og de andre voksne jobber.

Reza Vargordi er en dreven bordtennisspiller. Foto: Mina Ræge.

Mange av dem har blitt veldig gode ledere for barn og unge, forteller Vargordi. De har jobbet seg oppover i systemet innad i klubben eller fått andre jobber som innebærer tett kontakt med barn og unge.

– Hun som er sjefen min nå, var det faktisk jeg som ansatte da hun spurte meg om jobb som 18-åring, minnes Vargordi.

Korona-sommeren

De siste månedene har det vært usedvanlig stille i klubblokalet på Ellingsrudåsen.

– Ingen utenom de ansatte fikk lov til å være her, forteller Vargordi om tiden da samfunnet var på det mest nedstengte.

Vargordi tok seg imidlertid ikke fri av den grunn. Da ungdommene ikke lenger kunne møtes fysisk i klubblokalet, bestemte han og de andre medarbeiderne seg for å arrangere quiz som ble livestreamet på lerretet i fellesrommet.

– Det har vært mye snakk om sårbare barn i koronatiden. Har du vært bekymret for noen av barna på klubben?

– Jeg tror alle barn kan være sårbare. Derfor er det bra at de får mulighet til å komme seg ut av rammene i hjemmet og heller komme hit når de trenger det. Barna jeg kjenner har utviklet seg enormt her. De finner sin plass og de blir sett. De har som regel også mye tillit til oss som jobber her og tør å fortelle om problemene sine.

Klubben har kanskje hatt en spesielt viktig funksjon denne sommeren, ettersom mange av ungdommene har holdt seg hjemme i ferien.

– Vi har arrangert mange utflukter, sier Vargordi og ramser opp alle stedene han og ungdommene har vært i sommer.

Det har vært dagsturer til TusenFryd, Frognerbadet og Bø Sommarland. Tilbudet har hatt plass til 300 ungdommer. I tillegg har mange blitt med på fem dagers tur med overnatting på Hudøy utenfor Sandefjord.

Prøver ikke å være et forbilde

Vargordi har fire års utdannelse innen pedagogikk, inkludert spesialpedagogikk. Studiene tok han på deltid samtidig som han jobbet for fritidsklubben.

– Min filosofi er at jeg ikke kjefter eller forteller ungdommene hva de skal gjøre. Jeg veileder dem bare, og så forstår de som regel selv hva som er riktig valg, forteller Vargordi.

På spørsmål om hva han tror han har betydd for ungdommene, blir han stille et øyeblikk før han svarer:

– Det er opp til ungdommene å velge hvem de ser opp til. Jeg prøver ikke å være et forbilde.