Oslo

Thomas Olsen er eneste spiller som er avskrevet før sluttspillet.

Berget plassen

– Det er nå sesongen egentlig starter for oss. Vi har alle muligheter, sa VIF-kaptein Brede Csiszar etter at Lørenskog ble slått 6-3 tirsdag. Det kunne sendt Lørenskog ut av sluttspillet, men takket være Manglerud Stars snuoperasjon mot Stjernen, berget Lørenskog plassen med et nødskrik.

Vålerenga hadde egentlig ikke noe å spille for ut over skadefryden å sende naboene ut av sluttspillet. Men i kveld er utangspunktet et helt annet når sluttspillet åpner mot Lillehammer i Kristins hall.

Første hjemmekamp spilles i Furuset Forum lørdag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Valgte seg VIF

Det var Lillehammer som valgte seg Vålerenga da oppsettet ble klart tirsdag kveld.

– Det har vært mange jevne kamper mot Lillehammer, men vi har hatt stigning i det siste, sier VIF-kapteinen Csiszar og peker på de fire siste kampene som alle endte med seier.

Siste tap kom nettopp mot Lillehammer i Kristins hall 1. februar.

Og bronsevinner Lillehamer har hatt et godt grep på Vålerenga i år. Av lagenes fem innbyrdes oppgjør har bare ett endt med VIF-seier, helt tilbake til 30. november i fjor. Det var en grunn til at de valgte VIF.

Har hatt god tid

De siste kampene har i praksis vært en transportetappe for VIF og forberedelser til det som kommer.

– Det fine med sluttspillet er at vi starter forfra igjen. Alle lagene stiller likt. Vi skal vise at vi er godt forberedt, sier VIF-trener Roy Johansen.

Manglerud Star lå under 0-3 for Stjernen, men vant 4-3 og sendte Stjernen til kvalik. I kveld innleder MS kvartfinalene borte mot Sparta.