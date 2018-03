Rennet Klæbo gruer seg til: Kollen-femmila

Oslo

Av Egil Sæther

DRAMMEN: Allerede lørdag venter det fem tunge skøytemil i Holmenkollen. Det blir Klæbos annen i karrieren. Bestefar Kåre er spent, men tror at eleven kommer til å takle det bra.

– Aller først handler det om femmila i Holmenkollen. Han går der for å skaffe seg noen poeng med tanke på verdenscupen sammenlagt.

Kan gå langt

Bestefaren forteller at selv om Klæbo ikke har gått mer enn en femmil før, så har kroppen prøvd mange kilometer før også.

– Han gikk Birkebeineren to ganger før han var 16 år, og han går jo fem mil nesten annenhver dag på trening, så det er ikke noe problem. Men så er det at han skal prøve å henge med. Det blir spennende å se om han klarer det. Vi så for eksempel på Aleksej Poltoranin i OL. Han gikk tom for energi og gikk på en skikkelig sprekk. Det var smart at ikke Johannes gikk den femmila i OL. Da hadde han ikke hode til det heller. OL er noe helt spesielt.

Klæbo selv knallet til på direkten i en spøkefull tone da NTB lurte på femmilstaktikken.

– Jeg tenkte at jeg skulle ligge veldig mye framme å dra og kontrollere feltet, gliste trønderen før han ble mer seriøs igjen.

– Jeg må prøve å henge med så lenge jeg kan. Det er noen spurtpriser som burde passe meg bra, men problemet er at de er på toppen og da må du henge med dit. Det blir en tøff og brutal kamp. Jeg håper å komme til mål og at det blir noen poeng.

Fram til lørdag skal Klæbo ligge med beina høyt.

– Jeg tror at det kommer til å bli fryktelig tøft. Jeg gruer meg som bare det. Det er fem mil i skøyting, og det er kanskje det verste som finnes. Det er noe sånt som 2000 høydemeter også, sa Klæbo.

Tilbake på topp

Han innrømmer at det gikk en liten f... i ham etter 3.- og 7.-plass i Lahti sist helg. Onsdag var han tilbake på topp med seier i Drammen.

Før verdenscuphelgen i Lahti kjente han seg mett og tung etter et strålende OL.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg har vært mett. Det var tungt å motivere seg til Lahti. Den uken der synes jeg gikk trått. Jeg tror kanskje at det var en slik helg jeg trengte. Jeg tenkte at jeg måtte ta meg sammen om jeg skulle være med å kjempe der oppe. Jeg var veldig motivert til å gå fort her i dag, og jeg er motivert til å gå fort de to neste helgene. Jeg kjenner at det er to helger igjen, og så kan jeg ta ferie. Det hjelper å tenke sånn, sa Klæbo etter finaleoppvisningen der Eirik Brandsdal og Alexander Bolsjunov ble henvist til 2.- og 3.-plass.

Bestefar Kåre Høsflot sa det slik:

– Han har spart litt til denne dagen. Han dummet seg ut i finalen her i fjor. Da gikk han altfor hardt ut. I dag dunket han også til, men ikke før på oppløpet i finalen, sa trenerbestefaren til NTB.

Hard jobb

Det var en annen utgave av Klæbo vi så i den klassiske sprinten i Drammen enn i Lahti.

– Dette ble bra. Jeg fikk finalen som jeg skulle. Alexander Bolsjunov gikk fryktelig fort ut, men da jeg fikk ryggen hans ned til der til vi skulle snu, fikk jeg det som jeg ville. Jeg synes at jeg fikk svart bra på oppløpet.

– Hvordan jobbet du da du var mett og tung?

– Det var bare å komme seg på startstreken og prøve å gå skirenn. Selv om det ikke var dårlige skirenn jeg gikk i Lahti, så var det ikke der jeg ønsket å være. Da gikk det en liten f… i meg, og det var bare å ta seg sammen. Jeg tenkte at skal du være med å kjempe om pallen i skirenn, så må du gjøre noe annet enn det du holder på med nå. Da måtte jeg skru om hodet, sa 21-åringen som sist måned reiste hjem fra OL med tre gull i bagasjen. (NTB)

Verdenscup langrenn i Drammen onsdag, sprint klassisk:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Eirik Brandsdal, Norge, 3) Alexander Bolsjunov, Russland, 4) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 5) Kasper Stadaas, Norge, 6) Emil Iversen, Norge, 7) Fredrik Riseth, Norge, 8) Alexander Panzjinskij, Russland, 9) Pål Golberg, Norge, 10) Federico Pellegrino, Italia.

Øvrige norske: 12) Pål Trøan Aune, 15) Sondre Turvoll Fossli, 17) Mattis Stenshagen, 22) Emil Nyeng, 24) Even Northug.

Slått ut i kvalifiseringen: 31) Erik Valnes, 32) Joachim Aurland, 57) Finn Hågen Krogh.

Verdenscupen (26 av 31 konkurranser):

1) Klæbo 1308, 2) Martin Johnsrud Sundby, Norge 980, 3) Dario Cologna, Sveits 953, 4) Alex Harvey, Canada 900, 5) Bolsjunov 860, 6) Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 756, 7) Hans Christer Holund, Norge 706, 8) Maurice Manificat, Frankrike 699, 9) Iversen 622, 10) Sergej Ustjugov, Russland 560.

Øvrige norske (topp 30): 14) Didrik Tønseth 377, 15) Simen Hegstad Krüger 373, 24) Skar 220, 26) Krogh 215, 29) Golberg 202.

Sprintcupen (9 av 10 renn):

1) Klæbo 690, 2) Pellegrino 451, 3) Iversen 297, 4) Lucas Chanavat, Frankrike 280, 5) Ristomatti Hakola, Finland 253, 6) Bolsjunov 248.

Øvrige norske (topp 30): 9) Brandsdal 180, 12) Golberg, 13) Fossli 146, 14) Skar 142, 16) Stadaas 123, 20) Northug 97, 22) Aune 89, 27) Riseth 74.