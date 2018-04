Oslo

Tirsdag skrev Dagsavisen om tre renholdere ved Legevakta i Oslo, som fikk tilbud om jobb med svært tynne betingelser.

Fast jobb i 0,58 prosent, 3,58 prosent og 2,28 prosent var tilbudene de fikk.

Samme dag som saken sto i avisa fikk de tre renholderne kontrabeskjed: De får faste stillinger på 50 prosent, alle tre.

– De er selvfølgelig glade for å få fast stilling, sier tillitsvalgt for renholderne, Stig Berntsen.

Bakgrunn: Ba om fast jobb på Legevakta, så kom tilbudet: 0,58 prosent stilling

Beklager

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet en løsning for de tre medarbeiderne, sier Tone Tellevik Dahl etter at hun har hatt møte med ledelsen i Helseetaten.

– Helseetaten har beklaget veldig, kontraktene var et arbeidsuhell og et engangstilfelle. De opplever selv at de jobber hver dag for en heltidskultur, sier hun.

– Helseetaten kastet seg rundt med en gang da de oppdaget at dette ikke var snakk om en tastefeil rett og slett, men et uoppmerksomt øyeblikk, sier hun.

– Skjer det fordi saken fikk oppmerksomhet?

– Jeg tror på direktøren når han sier at dette rett og slett var et engangstilfelle og at her gikk det for fort i svingene. Jeg er glad for at etaten umiddelbart tok affære og ryddet opp, sier hun.

– Tok de affære før de snakket med dere?

– Det jeg fikk vite på møtet i går var at da de fikk vite om dette, så begynte de å se på saken umiddelbart.

– Jeg opplever i hvert fall at direktøren og etaten er enig med meg i at denne typen lave stillingsbrøker ikke skal være noe vi skal se mer av framover, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårlig vurdering

– Vi er enig i at det var en dårlig vurdering å tilby kontrakter med så lav stillingsprosent, melder direktør Runar Nygård i Helseetaten onsdag.

På spørsmål om de bestemte seg for å snu selv, eller om Rådhuset har bestemt for dem, svarer Nygård følgende:

– Byråden var veldig tydelig på hva hun mente om dette, men samtidig skjønte vi at dette var feil, så vi ville uansett ha rettet opp dette.

Meldte fra

Tillitsvalgt Stig Berntsen forteller at han umiddelbart tok kontakt da tilbudene kom.

– Jeg stilte en skriftlig forespørsel om dette var alvorlig ment. Eposten ble lest, men ikke besvart, sier han.

Likevel kom det altså ikke noe nytt tilbud før saken sto i avisa.

– Dette er ikke et arbeidsuhell. Men det er veldig bra at byrådet pålegger dem å rydde opp, sier Berntsen.

Gjennomgang

Byråden forteller at det nå vil starte et arbeid for å forhindre liknende situasjoner.

– Jeg kommer til å be alle etatene jeg har ansvaret for om å undersøke hvordan det står til hos dem og sikre at de har rutiner for å forhindre denne typen utfall, sier hun.

– Hovedregelen skal være fast ansettelse, og dessuten full stilling, sier hun.

Les også: Her ønsker de fristed for rusmiljøet