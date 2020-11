Rektorer ber Melby avlyse eksamen til våren

De ber kunnskapsminister Guri Melby (V) å avlyse eksamen for andre året på rad, skriver VG.

Saken ble drøftet på et rektormøte nylig, og nær samtlige skoleledere i Oslo mener at en nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever fra områder der det har vært mye hjemmeskole, som Oslo og Bergen.

– Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle, sier rektor Camilla Hauren Leirvik ved Elvebakken vgs.

Melby har tidligere uttalt at det er en klar målsetting at eksamen skal gjennomføres til våren.

