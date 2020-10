Rektoren ved Kunsthøgskolen i Oslo sier opp

Kunsthøgskolen i Oslo skriver i en melding på sine nettsider at Mons Wrange opplyste på et styremøte tirsdag at han trekker seg. Deretter ble det sendt en epost til ansatte og studenter ved skolen der Wrange begrunner oppsigelsen med at hans familiesituasjon ikke lenger lar seg forene med arbeidsmengden og det å ukependle mellom Stockholm og Oslo.

Det var Universitas som først meldte om saken.

Wrange begrunner også oppsigelsen med debatten som har vært rundt identitetspolitikk og ytringsfrihet på Kunsthøgskolen den siste tiden. I kjølvannet av Black lives matter-demonstrasjonene i vår sendte 130 studenter et brev der de krevde at høgskolen tok et oppgjør med strukturell rasisme og sexisme, blant annet gjennom endring av pensum. Andre som har vært uenige i dette, mener at de ikke har kunnet ytre seg fritt.

Måns Wrange er kunstner og kurator og ble valgt til ny rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo i april i fjor.