Rådene er som følger:

* Følg anbefalingene fra helsemyndighetene.

* Vis hensyn til hverandre og hold avstand.

* Har du mulighet til det, reis utenfor rush eller ha hjemmekontor.

* De som har mulighet til å sykle og gå oppfordres til det, slik at det blir bedre plass til dem som må bruke kollektivtilbudet.

* Dersom du er syk eller kan være smittet, følg myndighetenes råd og unngå å reis kollektivt.

Når det gjelder Ruters rutetilbud, opprettholdes det på "normalt nivå", men Ruter vil også følge retningslinjene helsemyndighetene til enhver tid gir.

Ruter er ellers i dialog med transportselskapene som frakter passasjerer for dem i Oslo og Akershus, om flere ulike tiltak.

– Vi må både sørge for at smitte ikke brer seg mellom dem som reiser og ansatte som jobber med kollektivtrafikk. Samtidig må vi ha oversikt over tilbudet og sørge for at vi kan gi et kollektivtilbud over lengre tid, heter det i en melding fra kollektivselskapet.

Ruter jobber ut over det med avklaringer og er i dialog med helsemyndighetene om eventuelle tiltak. Ruter vil komme med mer informasjon etter hvert som tiltakene avklares.

Seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, opplyser til Dagsavisen at de vil utarbeide råd om kollektivtransport «i nærmeste framtid».

Stenger fremste dør

For å beskytte trikkeførerne for smitterisiko stenger Sporveien i Oslo fremste dør på trikken, skriver NTB.

Dessuten vil dørene inn til førerhuset stenges på de store trikkene, mens det i de mindre trikkene trolig vil bli satt opp sperrebånd foran, skriver Nettavisen.

– Vi ønsker å opprettholde trikketrafikken. Hvis vi komme i en situasjon der vi mangler trikkeførere, så får vi en utfordring, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter forteller til Nettavisen at de vurderer å innføre samme tiltaket på sine busser