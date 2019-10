De to røde småhusene ved Caltexløkka skal pusses opp og bli til varmestue med serveringsmuligheter og garderober for idrettslagene som trener og spiller på løkka.

Lille Tøyen fotballklubb, som ble stiftet i 1982 og drives av frivillige fra områdene Lille Tøyen, Hasle, Lilleberg, Hovin, Keyserløkka og Tøyen, nær Oslo Sentrum, har Caltexløkka som sin hjemmebane.

Les også: Nå får østkanten mer undervarme

Verneverdige

Fram til slutten av 1900-tallet var begge bygningene utleid som bolig, men de 200 år gamle og verneverdige boligene har stått tomme lenge, blant annet fordi de ikke er egnet som boliger til Boligbyggs leietakere.

Boligbygg har nå fått en ekstrabevilgning på åtte millioner til å pusse opp bygningene, slik at de kan bli brukt av idrettsklubbene ved Caltexløkka.

Oppussingen av portnerboligene er et viktig tiltak for nærmiljøet, og kanskje særlig for de mange barna og ungdommene som bor i området. Nå blir det mulig å skifte, varme seg og bruke toaletter, og gjerne også kjøpe seg en vaffel når det er kamp.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bensinstasjon

Caltexløkka er en mye brukt fotballbane, og er hjemmebane også for flere lag i indre by I fjor fikk kunstgressbanen undervarme, slik at den nå kan brukes hele året. Samtidig ble banen utvidet til 11er-bane.

Caltexløkka har navnet sitt etter en bensinstasjon som var nabo med løkka fram til 60-tallet. Og da Caltex skiftet navn til Texaco, ble Caltexløkka-navnet værende.

Bygningene står på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygg, og tilhørte tidligere Tøyen hovedgård, som gårdens østre portstuer. Senere var det Universitetet i Oslo som eide portstuene, før Oslo kommune overtok eierskapet i 1955.

Saken fortsetter under bildet.

Portnerboligene på Caltexløkka har ikke vært i bruk på mange år. Nå får de et nytt liv. Foto: Tom Vestreng

Garderober

Nå er pengene bevilget, og i løpet av kort tid lyses det ut en anbudskonkurranse. Målet er å starte arbeidet rett over nyttår, og at det vil stå ferdig til neste sommer.

I sydbygget blir det garderober med skifterom og toalett. I nordbygget blir det flere sitteplasser, kjøkkenkrok og serveringsdisk. I tillegg bygges det et nytt tilbygg med toaletter og rullestolinngang.

Planforslaget er ferdig tegnet, og er godkjent av Plan- og bygningsetaten.

Når bygningene er ferdig oppusset, skal de overføres til Bymiljøetaten.