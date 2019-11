– Politihøgskolens statistikk viser at hvis det blir trangere studentopptak så går det utover muligheten å rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn. Det er altså god grunn til å tro at dette varslede kuttet ved høyskolen i Oslo vil føre til at de neste årene får vi et hvitere politi i byen, sier justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide, til Dagsavisen.

I statsbudsjettet legger regjeringen ned 150 studieplasser ved Politihøgskolen (PHS) fra 550 til 400. Bakgrunnen er at regjeringen mener de er i ferd med å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

Styret ved PHS ville møte kuttet ved å legge ned politiutdanningen ved Stavern, men beholde plassene i Oslo og Bodø. Det sier imidlertid regjeringen nei til. De krever at hele kuttet skal tas ved utdanningen i Oslo.

Politioverbetjent: Det eneste fornuftige nå er å trykke på pause

Hvitere politi

Forslaget om å forlange at hele kuttet skal tas i Oslo har vekket sterke reaksjoner, blant annet fra de ansatte ved PHS. Nå er SV også bekymret for at kuttet vil føre til at minoritetsandelen på PHS vil bli kraftig svekket.

– Vi ser av statistikken at hvis man strammer inn kravet for å komme inn på Politihøyskolen er det minoritetsstudentene som faller ut først, sier Eide.

– Sett i lys av høstens debatt om ungdomskriminalitet og et politi som skal bygge tillitt til ungdom i Oslo øst og sør er dette et veldig dårlig tegn. Det kommer samtidig med at politiet roper etter ressurser og justisministeren går ut og varsler flere tiltak. Da kutter man altså studieplasser i Oslo som rammer minoriteter mest. Det henger ikke på greip.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Liten tillitt til politiet

SV vil helst ikke legge ned studieplassene i det hele tatt, men dersom man må peker de heller på å legge ned i Stavern, slik styret ved PHS har foreslått.

– Vi er opptatt av at Politihøgskolen i Oslo er drivkraften i politiutanninga vår. De har et forskermiljø som ikke finnes noe annet sted, og politiet i Oslo møter trendene i kriminalitetsutviklingen som kommer til Norge fra utlandet. Å holde et høyt trykk der er helt avgjørende for å bekjempe kriminalitet i Norge, sier Eide.

Han viser til at vi de siste årene har sett en oppblomstring av gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo.

– Dette er ungdom som ikke har tillitt til politiet og som oppfatter politiet som en undertrykkene fiende. Å legge opp til at en stadig større del av politistudentene skal være hvite, norske gutter og jenter er ganske kontraproduktivt. Hvis politiet blir for hvitt er det mange minoritetsungdommer som vil få mindre tillitt til politiet, sier Eide.

Sp: R eagerer kraftig på Politihøgskole-kuttene

2,13 politifolk

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) avviser frykten til Eide. I en e-post skriver han til Dagsavisen at:

– Jeg har ingen tro på at ungdom med minoritetsbakgrunn har dårligere karakterer eller mindre motivasjon for å gå på Politihøgskolen enn det etniske nordmenn har.

Han minner om at 2020-kullet først går ut i 2023.

– Frem til 2023 er det ekstraordinære store utdanningskull. Prognosen tilsier at med forslaget til politistudentkull i 2020 vil politidekningen i 2025 utgjøre 2,13 politifolk pr 1.000 innbyggere. Dette er altså over Stortingets målsetting, avslutter han.