Det har vært mye diskusjon om bygging av nytt storfengsel i Oslo. Ansatte har advart mot at fengslet legges utenfor byen, mens beboere på Bredtvet i Groruddalen er svært bekymret for å få fengselet nærme seg.

Også Bymiljøetaten i Oslo har advart Statsbygg mot å velge tomta på Bredtvet, fordi de frykter viktig natur kan gå tapt.

Les også: Advarer mot nytt storfengsel i Groruddalen(+)

Nå ønsker åpenbart regjeringen fortgang i byggeplanene og bevilger 46,3 millioner kroner til forprosjektet, som ifjor fikk 17 millioner kroner.

– Oslo fengsel er et av fengslene på Østlandet med størst vedlikeholdsbehov. Fengselet er viktig med tanke på tilgang til varetektsplasser for politiet i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Nytt Oslo fengsel er derfor en viktig prioritering for regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding onsdag.