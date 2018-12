I november skrev Dagsavisen om kutt i ungdomsstilbudet i bydel Grorud. Bydelsdirektør Øystein Søreide hadde lagt fram et budsjett som ville bety nedlegging av Musikkverkstedet Fyrhuset og store kutt i fritidsklubbene i bydelen.

– Vi skal lage så mye press at de ikke tør stenge, sa Johannes Thor Sandal (16) til Dagsavisen dengang.

Sandal er trommeslager og øver på Fyrhuset en gang i uka. I tillegg sitter han i Ungdomsrådet i bydelen. Sandal fikk rett.

Rett før jul var det nemlig budsjettmøte i Bydelsutvalget. Da troppa 200 ungdommer opp med fakkeltog i protest mot kuttene. Og Bydelsutvalget lot seg rikke. Alle kuttene i ungdomstilbud ble reversert på møtet. Dermed var Fyrhuset redda.

– Vi har vunnet nå, men det kommer en ny kamp igjen til neste år, sier en nøktern Sandal nå.

– Vi lagde så mye bråk at jeg tror ingen turte å stå imot. De så vel at de kom til å bli veldig upopulære om de hadde kutta masse i ungdomstilbudet. Ingenting ble kutta, og så gikk politikerne ut og smilte i avisa etterpå, sier han.

Fornøyd

En av de smilende politikerne er Mubashar Banaras (Ap), som er leder i Bydelsutvalget. Han lovte allerede i november at kuttene skulle reverseres. Og han greide altså å redde ungdomstilbudene.

– Vi har gått ned i lønn, vi har fått penger fra byrådet, og vi har gitt et signal til administrasjonen i bydelen, sier Banaras.

Han forteller at bydelen må kutte omtrent halvannen million kroner i administrasjonen til Øystein Søreide.

– Ungdomstilbud skal ikke legges ned. Alle forstår at det er feil prioritering, sier Banaras.

Musikkverkstedet Fyrhuset. Foto: Oslo kommune

Bedre økonomi

Den viktigste grunnen til at bydelen kunne redde tilbudene var likevel Oslobudsjettet, som ble vedtatt 12. desember. Etter forhandlinger med Rødt endte nemlig byrådet med å legge til 44 millioner kroner til bydelene.

Bydel Grorud fikk 3,7 av de millionene.

Øystein Eriksen Søreide, bydelsdirektøren som sto bak kuttforslagene i første omgang, sier de skal leve godt med det vedtatte budsjettet.

– Det viktigste er jo at vi kom i mål og fikk vedtatt et budsjett sier han.

Søreide forteller at det ble lettere med ekstrapengene fra Rådhuset, men at det nå ikke er noen buffer.

– Det er jo et veldig stramt budsjett. Faren for at man sprekker er jo der, sier han.

– Blir det omkamp til neste år?

– Jeg har mer lyst til å jobbe med andre grep. Signalene fra Bydelsutvalget var ganske tydelige på at man ønsker å prioritere dette, sier bydelsdirektøren.