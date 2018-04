Oslo

I kommunerevisjonens rapport om svømming i Osloskolen kommer det fram at minst seks barn har fått fritak fra svømmeundervisningen på grunn av religiøse eller filosofiske overbevisninger. Dette reagerer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kraftig på.

– Det synes jeg er uakseptabelt, og det skal jeg følge opp, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

– Vi kan ikke ha det sånn at barn får fritak for undervisning som kan utgjøre forskjellen på liv og død. Det går ikke an, sier hun.

I rapporten skriver Kommunerevisjonen at skolene syntes «i liten grad å ha gitt elever fritak», men revisjonen har ikke tatt stilling til om skolene hadde grunnlag for å gi disse fritakene.

Fritakene ble gitt under forutsetning av at kursdokumentasjon og dokumentasjon av påmelding til annet svømmekurs ble forelagt skolen, og at elevenes svømmeferdigheter ble kartlagt på samme måte som de andre elevene.

