– Det er ingenting som er gratis. De private får samme tilskudd som de kommunale barnehagene, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Denne uka har Dagsavisen skrevet om at det i enkelte bydeler i Oslo er rift om barnehageplassene, samtidig som at det i andre bydeler er stor overkapasitet i barnehagene.

I går gikk direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, ut og hevdet at byrådet setter ideologi foran innbyggernes behov, og mente at det var et paradoks at byrådet bygger barnehager der det ikke er behov, samtidig som de nekter private utbyggere å bygge nye barnehager i de mest pressede områdene.

– Private kunne bygd barnehageplasser gratis for byrådet og driftet dem billigere, hevdet Lindboe.

Private barnehager

Det mener Johansen er feil. I tillegg til å få samme tilskudd som kommunale barnehager, er det en grunn til at private drifter barnehager billigere.

– Det er fordi kommunen har flere voksne på jobb, større andel ansatte med barnehagelærerutdanning og høyere lønninger. PBL burde heller konsentrert seg om å få opp voksentettheten, pedagogtetthet og lønningene i sine egne barnehager fremfor å bruke tida på å kritisere byrådet, sier byrådslederen.

Han legger til:

– PBL skaper et inntrykk av at private barnehager ikke har en fremtid i Oslo. Men det er faktisk sånn at flertallet av Oslos barnehager er private. 18 av de 56 nye barnehagene vi bygger som en del av løftet om 3.000 flere barnehageplasser, er private, sier Johansen.

Byrådet får lignende kritikk fra både Høyre og Frp, som anklaget byrådslederen for symbolpolitikk når barnehageplasser og hele avdelinger i deler av byen står tomme.

Kontantstøtte

Johansen mener vi bør feire at Oslo får flere barnehageplasser i stedet for å sutre over at enkelte plasser i deler av byen står tomme.

– Selv om det nå er litt overskudd på barnehageplasser i Nordre Aker og Østensjø, er det fortsatt flere barn enn barnehageplasser. Hvert tredje barn i Bydel Østensjø er hjemme med foreldre på kontantstøtte. Da er ikke problemet at man i denne bydelen har ledige barnehageplasser, men at kontantstøtten hindrer en svært stor andel av barna fra å gå i barnehage. I Nordre Aker, som også er en bydel som sier de har god barnehagekapasitet, går hvert femte barn på kontantstøtte. Også her er det stort potensial for å rekruttere flere barn inn i barnehage, sier byrådslederen.

Han lover å bygge enda flere plasser i kommende periode, og jobbe for at enda flere barn går i barnehage.