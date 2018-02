Raymond Johansen stiller på folkemøte på Holmlia etter skyting

Oslo

I et åpent brev i Nordstrands Blad til Johansen og Lund torsdag, ber sogneprest Silje Kivle Andreassen om et åpent folkemøte etter at en mann i 20-årene ble skutt på en parkeringsplass på Holmlia i Oslo onsdag kveld.

Torsdag kveld bekrefter Lund overfor Aftenposten at det blir folkemøte tirsdag.

– Vi har hatt dette på agendaen at vi skal ut og informere til medborgere, nå ønsker vi å stelle i stand dette i samarbeid med Oslo kommune og bydelen, sier politisjefen.

Han understreker at de tok initiativet til folkemøtet før han hørte om sogneprestens oppfordring.

Marte Ingul, byrådssekretær for byrådsleder Raymond Johansen, bekrefter overfor NTB at Oslo kommune og Oslo politidistrikt inviterer til folkemøte sammen med Søndre Nordstrand bydel på Holmlia tirsdag kveld.

– Skytingen skjedde like før klokken 21 – et tidspunkt hvor jeg vet at flere barn og ungdom er på vei hjem fra aktiviteter eller besøk hos venner. Vi kan ikke utsette barna våre for slik utrygghet – vi kan ikke ha det slik!! skriver sogneprest Silje Kivle Andreassen i brevet.

– I og med at situasjonen oppleves så alvorlig og utrygg for en stor gruppe av byens innbyggere er det naturlig at politileder John Roger Lund og byrådsleder Raymond Johansen stiller på folkemøtet. Vi på Holmlia vil vite hva dere tenker er plan B, siden planen dere la fram for oss på folkemøtet på Rosenholm skole i høst åpenbart ikke fungerer godt nok, fortsetter sognepresten.

Beboere på Holmlia har også tatt initiativ til en antivoldsmarkering fredag klokken 18.

