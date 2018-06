Oslo

– Dagens problemer er blant annet et resultat av at det tidligere byrådet kuttet i tildelingene til bydelene i en lang periode, sa Johansen i mandagens åpne høring om ungdomskriminalitet, utenforskap og utrygghet, der han var kalt inn for å redegjøre for kommunens arbeid innen forebygging.

– Under oss er bydelenes økonomi styrket med 1,2 milliarder kroner, mens bevilgningene til skoler og barnehager er styrket med over seks milliarder kroner. Men det er jo ikke slik at effektene kommer over natta, slo han fast.

Tiltakspakke

I forkant av høringen har byrådet fått kritikk av opposisjonen for å opptre passivt når det gjelder ungdomskriminaliteten i Oslo, etter en rekke voldsepisoder i utsatte bydeler som Stovner og Holmlia.

– Vi har fått faresignaler gjennom hele 2017 uten at det har ført til noe særlig handling fra byrådet. Først nå i mai 2018, etter flere knivstikkinger og skyteepisoder, reagerer man, sier James Stove Lorentzen (H), som ledet mandagens høring, til Klassekampen.

Johansen svarer at han tirsdag vil legge fram forslag om en tiltakspakke på 49 millioner kroner når bystyret skal behandle revidert budsjett for hovedstaden. Pakken inneholder blant annet 16 millioner til strakstiltak i sommer, 10 millioner til opprusting av fritidsklubber og 8 millioner til utsatte skoler.

To hovedproblemer

Samtidig slår byrådslederen fast at de mange voldsepisodene i Oslo den siste tiden, med trusler og drapsforsøk, er «totalt uakseptabelt».

Ifølge Johansen preger to problemstillinger dagens situasjon: gjenger med tilknytning til internasjonal organisert kriminalitet, som Young Bloods på Holmlia, og utagerende ungdom.

– Disse henger sammen, men vi må likevel skille dem fra hverandre fordi de krever ulike svar, sier han.

Både han og byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), peker på fattigdom og utenforskap blant minoritetsungdom som et viktig bakteppe for problemene.

Må styrke politiet

Johansen mener også at årets ekstrabevilgning på 30 millioner kroner til politiet i Oslo må gjøres permanent. I møter med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har han gitt klar beskjed om dette, sa han i høringen.

– Vi må hente inn ungdom som står i fare for å falle utenfor, sier Johansen. (NTB)

