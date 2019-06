– Folk kommer til oss og sier de ikke kjenner igjen Arbeiderpartiet, sier femtekanddiat og styremedlem i Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo (FNB), Daniel Stephanek.

I Dagsavisen tirsdag gikk byrådsleder Raymond Johansen kraftig ut mot FNB og bompengeopprøret som har nådd Oslo. Han kalte partiet «useriøst» og avviste alle muligheter til å samarbeide med dem.

«Historieløs»

Nå får han svar på tiltale. FNB mener Johansen rakker ned på bompengemostanderne på en ufin måte. Stephanek kaller Johansen for «historieløs».

– Det er akkurat denne form for retorikk som skaper politikerforakt, og som bidrar til at et parti som FNB Oslo kan vokse så mye på bare et par måneder, sier Stephanek.

– Det de gjør nå er å sende regninga nedover til individet, og de som får den største belastningen er de svakeste i samfunnet, legger han til.

Venter på tuneller

Også Høyre reagerer på uttalelser fra byrådslederen. Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mener det er en enorm avstand mellom hva Arbeiderpartiet sier og hva de gjør.

– I det ene øyeblikket lovpriser han at trafikken som pleide dundre over Rådhusplassen er borte, men i praksis fører han en politikk som er den fremste motstanderen av tunnelbygging ved for eksempel å skyve Manglerudtunellen og Røaprosjektet ut i en uviss framtid, sier Lae Solberg.

Reaksjonen kommer i kjølvannet av at byrådet og Høyre den siste uka har kranglet om byggingen av Røatunellen. Høyre mener byrådet nedprioriterer prosjektet, mens byrådet viser til at det skjer mer enn på mange år.

Samarbeid

Lae Solberg antyder at byrådslederen har fått panikk fordi han ser at han blør kjernevelgere i Groruddalen og på Holmlia. Han sier at dersom høyresiden vinner valget vil han ta initiativ til å igjen starte et bredt samarbeid på tvers av blokkene om samarbeid om samferdselspolitikken i Oslo.

