– Hvis vi ser at det blir store ansamlinger på kjøpesentre med ungdom som ellers skulle spilt innebandy, så må vi ta det opp med senterledere og butikker som drives på sentrene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Mandag strammet Oslo kommune ytterligere inn på koronatiltakene.

Nå er målet å få ned smitten blant tenåringer – gruppen hvor smitten har økt mest den siste tiden. Derfor ble ungdomsskolene satt over i røde smitteverntiltak og fritidsaktiviteter stengt ned.

– Vi har vurdert alle arenaer hvor vi kan se at ungdom fra 13 til 19 år møter hverandre, og som vi kan kontrollere. Da er det fritidsaktiviteter, idrett, fritidsklubber og skole. Men hvis det er ansamling av ungdom på kjøpesentre, så har vi ikke direkte tiltak der i den verktøykassa vi i dag råder over, sier Johansen.

– Har dere vurdert å stenge kjøpesentrene?

– Nei, men vi har gått inn og sett på alle steder hvor ungdom møtes. Det finnes fortsatt ting å gjøre. Men folk må jo få anledning til å handle mat og gå i forretninger, sier byrådslederen.

Mindre aktivitet

Han forteller at de har hatt utfordringer knyttet til enkelte kjøpesentre, som de har fulgt opp. Stort sett opplever kommunen at etterlevelsen av den såkalte «sosiale nedstengningen» som ble innført forrige uke, er god.

– Men ikke i denne aldersgruppen. For de fikk mindre innskrenkninger. Og vi har sett at det fortsatt har vært en kraftig økning i smitten der.

Det er fortsatt for tidlig å måle effekten av tiltakene fra forrige uke på smittetallene i hovedstaden. Men flere andre indikatorer tyder på at aktiviteten har gått ned etter at tiltakene ble strammet inn.

– Vi har jo mobilitetsdata, hvor vi ser at mobiliteten er mindre, særlig i sentrum. Det betyr at bruken av kollektivtrafikk har gått kraftig ned. Antall som har hjemmekontor har gått kraftig opp.

– Hold avstand

Munnbindbruken har også økt kraftig. Men ikke overalt.

– Fortsatt ser vi at munnbindbruken er rundt 60 prosent på enkelte kjøpesentrer, mens den andre steder er 95 prosent, sier Johansen.

Han minner om at det viktigste fortsatt er å holde avstand.

– Er du på steder hvor det er trangt, på et kjøpesenter, på T-banen eller andre steder, så må du sørge for å holde avstand. Det er dråpesmitte, og det er avstand som er det absolutt viktigste. Det er sånn vi tenker hele tiden, sier han.

Og legger til:

– Vi greide dette i mars, og vi kan greie det igjen.

De siste tallene fra Oslo, som kom tirsdag, viser at det er registrert 198 nye smittede det siste døgnet. Snittet den siste uka er 170 smittede per dag. (NTB)

