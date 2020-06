Raymond endrer på mannskapet: Slik blir den nye byrådskabalen

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Vi legger bak oss den første fasen i håndteringen av koronautbruddet, og beveger oss nå fra en helsekrise til en økonomisk krise med rekordhøy arbeidsledighet. Med endringer av arbeidsområder styrker vi byrådet, og posisjonerer oss enda bedre til å løse de store utfordringene vi står overfor, skriver byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen.

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.

Byråd Omar Samy Gamal (SV) er utnevnt til byråd for kultur, idrett og frivillighet med virkning fra i dag, torsdag 11. juni.

Byråd Arild Hermstad (MDG) er utnevnt til byråd for byutvikling i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon med virkning fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg kommer tilbake fra foreldrepermisjon mandag 3. august, og frem til da vil Hermstad lede både Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for byutvikling.

Fram til i dag var Gamal byråd for arbeid, sosial og mangfold. Nå opprettes en ny byrådsavdeling med ansvaret for arbeid, integrering og sosiale tjenester som får overført virkemidler og ansvar fra andre byrådsavdelinger, blant annet ansvaret for Oslo Voksenopplæring når Hansen tar over.

FOTO: STIAN FYEN

– Rina Mariann Hansen har oppnådd svært gode resultater som byråd, blant annet fått til et rekordløft for idretten i Oslo. Jeg er sikker på at hun vil kunne levere et like stort løft for Oslos arbeidsliv. Vi har over 50 000 arbeidsledige nå, og vi skal gjøre det vi kan for å få flest mulig tilbake i jobb raskest mulig. Vi skal også vri passive kontantytelser til aktive arbeidsrettede tiltak for de som er uføre, men likevel fortsatt har arbeidsevne, skriver Johansen i pressemeldingen.