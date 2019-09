Noen ganger, i andre omgang, så hender det at fotballtrenere holder igjen laget i garderoben. Bare i noen få minutter, før de går ut på gresset.

Det andre laget, som alt er ute og klare for å spille, må dermed vente litt. De ser teite ut. Veit ikke helt hvor de skal gjøre av seg og rekker å miste piffen før kampen skal starte.

Så, etter noen minutter åndeløs venting, kommer det seine laget inn, forventningene utløses og jubelen står i taket. Juks lønner seg.

Raymond Johansen dro det trikset på Eirik Lae Solberg tirsdag.

Byrådslederen fra Arbeiderpartiet skulle inn i løvens hule. Civitafrokost, et arrangement laget av den liberale tenketanken Civita, på Café Christiania i sentrum vest, hvor praktisk talt alle går i veldig dyre dresser og ser alvorlige ut mens de spiser frokost.

Eirik Lae Solberg, Høyres og høyresidas byrådslederkandidat, burde vært verdensvant, lommekjent og på hjemmebane. Men på grunn av Ap-Raymonds komme for seint-triks, ble han stående, med kjevemikrofonen på, aleine foran et ståbord og et hundretalls publikummere.

Og først da Raymond endelig dukket opp, etter en nesten mistenkelig kjapp tur fra Politisk kvarter, var det tid for applaus og debatt og en drøy time med valgkampens siste skikkelige byrådslederduell.

Budskapet fra Ap-Raymond var ganske klart: Byen går bra. Det skjer endringer til det bedre. Hvis du liker det du ser, stem på det.

Han brukte fire av ti innledningsminutter på å snakke om miljø og klima.

Han snakka om «landets mest moderate eiendomsskatt», som om «mest moderat» er en prestasjon.

Og han snakka om gratis skolemat og idrettsanlegg.

Og helt til slutt, sånn for å være grei, snakka han litt om hvor næringslivsvennlig Oslo er blitt.

Høyre-Laes budskap var at Oslo er en god by, og kommer til å fortsette å være en god by uansett hvem som vinner valget.

De av leserne som måtte se på forholdet mellom Høyre og Ap som det mellom Cava og Prosecco, har med andre ord en venn i Lae Solberg.

Ellers mente han at barnehagebarn må testes mer (en av fire forstår ikke hva læreren sier, gjentok han), det er for høyt fravær, og han vil innføre et frivillig 11. skoleår.

Til slutt vil han ha mer private velferdstjenester, fordi hans «running mate» Saida Begum heller vil ha Butter Chicken enn fiskeboller når hun skal på gamlehjem.

De to rakk innom:

* Inntakssystemet i videregående skole. (Raymond mener det bør endres, men veit ikke hvordan, Eirik mener det fungerer bra i dag)

* Eiendomsskatt. (Rammer tilfeldig og vi har ikke behov for den, mener Eirik. Raymond mener det er rart at han blir beskyldt for å ha for mye gjeld og for mye penger samtidig)

* Samarbeidspartnere. (Raymond mener «Bompartiet» og Frp er verst, Høyre mener Rødt er verst)

*T-bane. (Raymond mener Høyre er useriøse og tegner T-baneskisser på serviett på restaurant, Eirik mener Raymond er visjonsløs)

Men helt til slutt fikk Høyre-Eirik tatt igjen på Raymonds litt juksete seine start. Lae Solberg sneik seg til en liten ekstra runde verbale slag mot konkurrenten. Og da valgte han å snakke om venstresidas motstand mot private i velferden.

Venstresida har jo hatt stor suksess med begrepet «velferdsprofitør». Men høyresida er sure på det, fordi det visst kan trekke tankene mot krigen, og antyde at private gamlehjem er en slags fiender av nasjonen.

Så, når vi først tenker på krigen, hvilket begrep tror du Høyre-toppen valgte å bruke for å slå tilbake?

Jo, «velferdssabotør».

Så, venstresida er en slags kommunepolitikkens Gutta på skauen?

Ingen kan beskylde Oslo Høyre for å drive skitten valgkamp, i hvert fall!

Godt valg.

