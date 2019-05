Av Marius Helge Larsen

Rapporten viser at 1.383 ansatte, 8,8 prosent av lærerne, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. I 2017 gjaldt dette 1.164 ansatte eller 7,6 prosent.

– Dette må vi ta på det største alvor. Ansatte i Osloskolen skal ha det trygt på jobben, sier fungerende direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten.

Hun understreker at noe av økningen skyldes endret registreringspraksis, men vedgår at det også har vært en reell økning.

Nær dobling

Rapporten viser at antall hendelser nesten er doblet i løpet av de tre siste årene innenfor alle kategorier av alvorlighetsgrad:

* Antallet «svært alvorlige» hendelser har økt fra 227 i 2016 til 445 i 2018. I 2017 var antallet 436.

* Antallet «alvorlige» hendelser har økt fra 674 i 2016 til 1.299 i 2018. I 2017 var antallet 1.219

* Antallet «lite alvorlige» hendelser har økt fra 1.039 i 2016 til 2.327 i 208. I 2017 var antallet 1.515

* Totalt antall hendelser har økt fra 1.940 i 2016 til 4.071 i 2018, altså mer enn en dobling.

Tallene omfatter både ansatte på ordinære skoler og spesialskoler.

Byråden: – En jobb å gjøre

I 2018 ble det også registrert 1.620 hendelser med vold og/eller trusler mot elever. Det er en økning fra 2017 da det ble registrert 1.174 hendelser mot elever. De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler, er mellom seks og tolv år gamle, og et flertall er gutter.

59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

– Det meste av hendelsene er rapportert i grunnskolen, og særlig på barnetrinnet. Her har vi en jobb å gjøre framover. Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).



Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

