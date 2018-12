I forrige uke meldte Dagsavisen om en alvorlig hendelse i Oslo rådhus, hvor en mann gikk til angrep på Ap-politiker Abdullah Alsabeehg inne i et møterom på rådhuset i Oslo.

Mannen løftet et glass som om han ville kaste det på Alsabeehg, og løp også rundt et møtebord mot bystyremedlemmet.

I tillegg skal han ha kommet med flere rasistiske uttalelser.

Trusler og rasisme

Nå er saken anmeldt, selv om selve hendelsen var for flere måneder siden.

– Jeg kan bekrefte at det er sendt en anmeldelse, sier Lars Arne Ryssdal, som er direktør for Bystyrets sekretariat.

Lars Arne Ryssdal. Foto: Aslak Borgersrud

Preventive årsaker

Ryssdal forteller at vedkommende er anmeldt for trusler, og forhold knyttet til oppfattede rasistiske uttalelser.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å anmelde?

– Det er interne forhold jeg ikke har behov for å kommentere, sier Ryssdal.

– Dere ønsker at mannen skal straffes?

– Det er jo politiet som vurderer hva slags oppfølging de vil gi. Vi har det som en del av vår beredskapsplan at slike ting skal anmeldes. Det er først og fremst av preventive årsaker, og for at politiet skal kunne ha en samlet oversikt over aktiviteter og personer som oppfattes truende, sier Ryssdal.

– Det er ikke straffen som fra vårt ståsted er det viktigste, men at politiet skal ha arbeidsredskap til å følge opp dette, sier han.

