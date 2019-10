PST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terrorangrep

– PST fortsetter å bistå Oslo politidistrikt i saken. Men på nåværende tidspunkt ser det ikke ut som dette er en terrorhendelse, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til avisa.

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han ifølge politiet skal ha forsøkt å kjøre på tilfeldige fotgjengere med en kapret ambulanse. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

Hendelsen fant sted på Torshov i Oslo tirsdag ettermiddag.