Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka ber regjeringen gjøre om beslutningen om å rive bygningen. En demonstrasjon mot vedtaket samlet langt over tusen mennesker.

– Vi har en direkte oppfordring og bønn til vår statsminister Erna Solberg (H) om å snu! Hun er vårt håp nå, og vi har tro på at hun vil bruke sin makt til å endre dette vedtaket i siste time! heter det i en pressemelding fra støtteaksjonen.

Aksjonen startet ved Y-blokka i regjeringskvartalet torsdag klokken 16, med lyslenker rundt bygningen og appell ved kunstkritiker Lars Elton. Deretter marsjerte de ifølge politiet 1.500 demonstrantene til Stortinget, før de ble fraktet i buss til Henie Onstad Kunstsenter. Der er det for tiden en større utstilling med Picassos kunst.

– Vi vil minne om at vi har et unikt integrert kunstverk av Picasso i Oslo sentrum som står i fare for å bli respektløst flyttet fra sin tiltenkte sammenheng, skriver støtteaksjonen.

19. desember ble det klart at vedtaket om å rive Y-blokka ikke blir omgjort. Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund ba Kommunaldepartementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Men departementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Y-blokka sto ferdig i 1969 som en del av regjeringskvartalet. Det er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

I en stortingsmelding om saken skriver regjeringen at H-blokken, Y-blokken, S-blokken og R4 ble definert som sterkt skadet i bombeangrepet 22. juli, og at bygningene ikke kunne brukes.

