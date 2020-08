– Prisen på munnbind må ikke skape et segregert samfunn

– Det må ikke bli slik at de rike har råd til å kjøpe seg sikkerhet, mens de med mindre penger må velge mellom munnbind eller for eksempel månedskort eller bøker til guttungen. Myndighetene må ha en plan for at alle kan kjøpe seg munnbind eller ansiktsmasker til en normal pris, sier Robert Steen til Dagsavisen.

Sjudobling

Etter at det begynte å bli snakk om obligatorisk bruk av munnbind i enkelte situasjoner, som ved kollektivtransport, har prisene på munnbind enkelte steder sjudoblet seg. Og flere apotek melder at de er utsolgt.

– Det kan ikke være slik at leverandører beriker seg på koronakrisen, sier Robert Steen.

Fredag ettermiddag kom helseminister Bent Høie (H) med nye nasjonale koronaråd, blant annet med bruken av munnbind.

Der kom det fram personer som har vært utenlands i «røde» land, bør bruke munnbind fram til de er der de skal oppholde seg i karantenetiden, melder FHI. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

Men foreløpig ingen råd om bruk av munnbind på vanlige arbeidsreiser med kollektivtransport.

– Jeg forventer at nasjonale myndigheter har en plan for både pris og tilgjengelighet når de går ut med råd om bruk av munnbind, sier Steen.

– Det finnes mange forskjellige løsninger på munnbind. Både mer personlige masker, og engangsmunnbind. Det finns typer man kan vaske og bruke flere ganger, eller varme dem i stekeovnen et kvarter for å få dem sterile, sier Steen.

Obligatorisk

I de fleste andre land er bruk av munnbind allerede obligatorisk på kollektivtransport og offentlige steder.

Og byråden regner med at de nasjonale myndighetene har høstet erfaring fra andre land hvor munnbind er dagligdags.

– Jeg appeller til myndighetene slik at vi kan skaffe oss gode ansiktsmasker eller munnbind på et normalt prisnivå, gjentar han.

– Da koronaen kom så vi hamstring av varer som hermetikk og toalettpapir. Nå ser vi noe av den samme tendensen med munnbind. Hva tenker du om det?

– Det viktigste er kunnskap. Og her bør myndighetene ha en plan om hvordan vi skal innrette oss. Gjør de dette unngår vi en form for panikk for å ikke få tak i dette. Igjen se til andre land, hvordan de har løst dette, sier Steen.

Selv har Robert Steen brukt munnbind ved et par anledninger, siste da han fløy hjem fra Harstad i sommer.

– Det var litt uvant og ekkelt i begynnelsen. Men man venner seg fort til det, sier Steen.

Steen sier at byrådet jobber med en revidering av folkehelseplanene, og hvordan de skal gjøre Oslo til en smittevernvennlig by.

– Selv etter koronaen vil det være vanlig med lett tilgjengelig håndsprit. Det vil være like vanlig å holde avstand og ha god håndhygiene, som det er naturlig å ta på seg sikkerhetsbelte når man kjører bil, sier Robert Steen.

Kostbart

– Bør munnbind deles ut gratis på kollektive/offentlige steder?

– Det er en kostnad som Oslo kommune ikke har råd til å ta alene. Da må de sentrale myndighetene komme med penger. Oslo kommune skaper ikke penger selv, og har nok med å få budsjettet til å gå opp med koronaen, sier han.

– Men blir det prekært skal vi gjøre vår del. Men skal vi dele ut munnbind, må det penger inn, sier byråden, og nevner en annen utfordring for hovedstaden.

– I disse dager 200.000 skal tilbake til jobb etter ferien, og 50.000 studenter skal begynne på studieløpet. Det skaper utfodringer i forhold til smittevern, samtidig som vi skal ha et så normalt samfunn som vanlig, avslutter Steen.