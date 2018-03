Portugisisk veteran fra MLS til Vålerenga

Oslo

Fredag formiddag skal João Diogo Serpa Meira (30) ha vært gjennom den medisinske testen hos Vålerenga og har nå signert for klubben. Det melder VIF på sitt eget nettsted.

Ifølge vif.no er dette en midtstopper som også kan bekle en defensive midtbanerolle.

Meira kommer fra MLS-klubben Chicago Fire der han har spilt de to siste sesongene. Med andre ord kjøper Vålerenga seg ikke bare en midtstopper, men også en god del erfaring og rutine som kan komme godt med i Eliteserien.

– Jeg er veldig glad for å være på plass her i Vålerenga. Jeg har hatt to gode år i MLS og fått fin erfaring derfra, men nå starter et nytt kapittel i livet og jeg er klar, sier Meira til Vålerengas hjemmeside.

– Vi har vært på jakt etter en spiller med samme type profil som Enar Jääger. En med erfaring som kan brukes i flere posisjoner, og som i tillegg kan være en leder i gruppa. Vi så samtlige kamper João spilt i MLS i 2017 og har også fått gode tilbakemeldinger på kilder som er tett på ligaen, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til vif.no.