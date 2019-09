En politipatrulje til fots på Aker Brygge måtte trå til unnsetning da de kom over en livløs mann på Aker Brygge klokka 2.32 natt til søndag. Mannen var blitt slått og hadde falt bakover med hodet i bakken.

– Patruljen som kom til for å undersøke mannen oppdaget at han hadde et sår og blødde en god del fra bakhodet. Det viste seg at han var blitt slått av en annen mann og falt i bakken, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Vitner på stedet pekte ut en antatt gjerningsmann mellom 25 og 30 år som ble pågrepet av politiet. Ambulanse kom til stedet og tok hånd om den bevisstløse mannen i begynnelsen av 30-årene.

– Denne saken vil bli videre etterforsket søndag, sier operasjonslederen.