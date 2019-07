Politimann sparket i hodet under basketak på E6

– En politimann har fått et spark i hodet, like under øret. Han kjøres til legevakten for sjekk. Han har ingen synlige skader, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet rykket ut til E6 ved avkjørselen til Lambertseter, etter å ha mottatt flere meldinger om at en mann satt på kne tett på trafikken.

– Da politiet kom til stedet, forsøkte mannen å unndra seg og løp ut i veien. Det ble en bra slåsskamp ut av dette, sier Engeseth.

Flere politipatruljer rykket ut under pågripelsen. Veien var stengt i sju minutter under basketaket. Politiet meldte om hendelsen på Twitter like før klokken 13.30 søndag ettermiddag.

#Oslo E6 utgående v/Lambertseter. Vi har en patrulje på stedet ifm en mann som satt i vegkanten. Patruljen basker med vedkommende nå så det er foreløpig full stans i trafikken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 14. juli 2019

Politiet mistenker at den pågrepne mannen var ruspåvirket.

– Han har ingen synlige skader, men vil undersøkes av legevakt, sier operasjonslederen.

Mannen anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann og ordensforstyrrelse.