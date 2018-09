Politileder straffes for promillekjøring under Norway Cup

Oslo

– Politimesteren har i dag mottatt en kopi av forelegget. Promillen som ligger til grunn for straffereaksjonen er under 0,5 og medfører ikke tap av retten til å føre motorvogn. Alt tyder på at forelegget vil bli vedtatt, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, fortsetter hun.

Ifølge VG var det under årets Norway Cup at politilederen kjørte over Ekebergsletta og ble stoppet i en promillekontroll. (NTB)