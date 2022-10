Tidligere gruppeleder Eivor Evenrud har meldt seg ut av Rødt

Saken er oppdatert

Det skriver Avisa Oslo og Aftenposten.

– Det stemmer at jeg ikke lenger er medlem av Rødt og at jeg nå er uavhengig representant i bystyret», skriver Evenrud i en melding til Aftenposten.

Ifølge Avisa Oslo ønsker hun ikke å opprette en egen gruppe, og hun har dermed ikke krav på støtte. Det er snakk om over 1,2 millioner kroner, skriver avisa.

I et brev til bystyrets sekretariat skriver Evenrud følgende: «Til orientering så meldte jeg meg ut av Rødt f.o.m. 1. oktober 2022.»

«I bystyresalen kan jeg fint sitte samme sted som i dag, med mindre det blir vanskelig for andre», heter det også i brevet, som Avisa Oslo har fått tilgang til.

I midten av september takk Eivor Evenrud seg som gruppeleder for Rødt i bystyret med umiddelbar virkning. Det skjedde samme dag som hun gikk hardt ut mot Rødts nominasjonskomité, som innstilte Siavash Mobasheri som hennes arvtaker. Evenrud varslet tidligere i år at hun ikke tar gjenvalg.

Da hun trakk seg som gruppeleder, uttalte hun til Avisa Oslo at hun og Mobasheri er uenige om hvilken linje Rødt skal legge seg på.

– Dessuten er det ingen hemmelighet at jeg og fylkesleder har hatt et anstrengt samarbeid. Vi representerer to forskjellige retninger. Jeg mener at vi har fornyet partiet og fått gjennomslag ved å ha en konstruktiv og pragmatisk tilnærming, sa hun.

