Opposisjonen om budsjettet: – Ikke et krisebudsjett

– Det er ingenting her som tilsier at dette er et krisebudsjett. Snarere tvert imot. Det er et valgkampbudsjett for 2023. Aldri har Ap-byrådet hatt mer penger å rutte med, og aldri har de brukt mer, sier Anne Rygg (H) til Dagsavisen.

I det rykende ferske Oslo-budsjettet er allerede rabatt på enkeltbilletter i kollektivtransporten, økt satsing på klimatiltak som mer sykkelvei, dyrere parkering, økt støtte til enøktiltak og justering av sosialhjelpen kjent. Men Rygg mener det likevel ligger alvorlige kutt i budsjettet.

– Problemet er at de bare prioriterer det selv synes er morsomt, men kutter i mange av de viktigste tilbudene.

Rammer de svakeste

Det er foreslått 16,5 prosent økning på vann- og avløpsgebyret. Lars Petter Solås (Frp) mener det vil ramme folk som alt har det trangt.

Se intervju med Solås. Saken fortsetter under videoen.

– Det er en enorm økning, og som dere husker fra i fjor så ble byrådet kastet fordi Bystyret reagerte på den dårlige prosjektstyringen i vann- og avløpsetaten og det nye vannprosjektet. Og nå blir hele den regningen skjøvet over på befolkningen, sier Solås.

– Du kan tenke for deg selv at hvis husleia di hadde økt med 16.5 prosent på et år, så hadde det feid beina under mange vanlige folk. Og de som får den økningen er de pressede familieøkonomiene som allerede sliter med høyere strømutgifter og dyrere mat og generelt at det er blitt dyrere å bo i Oslo.

Han minner om at Byrådslederen og finansbyråden kom ut tidligere i uka og ville justere ned forventningene med et budsjett for krisetider.

– Det vi ser nå er et budsjett der de skrur av lyset for vanlige folk, og fortsetter å selv å sole seg i glansen av egne prestisjeprosjekt. For neste år bruker de hele 6 hundre millioner på sykkeltiltak, mens utvidelse av de rosa bussene for eldre i byen vår er bare tilgodesett med 2,6 millioner. Det er håpløst lite, sier Lars Petter Solås.

– Andre ting du har bitt deg merke i?

– Byrådet fortsetter sin ideologiske kamp mot private. Den siste tiden har vi sette en stor økning i ungdomskriminaliteten. Da er det barnevernet og den kompetansen som ligger der vi trenger mer enn noensinne. Isteden for å styrke det, velger byrådet å presse ut private i barnevernstjenesten, mens det er det er den kompetansen vi burde satse på, ikke få frem egne kommunale løsninger, sier Solås til Dagsavisen.

Cecilie Lyngby fra Folkets parti er også kritisk til en utvikling hun omtaler som skremmende.

Folket kommer nå til å svi for at byrådet har satt store prosjekter og økonomien over styr — Cecilie Lyngby, Folkets parti

– Det er rett og slett uansvarlig og viser at kommunen nå tar svært stor risiko. Med økte renter fremover kommer rentebelastningene for kommunen til å bli svært høye når gjelden nesten dobles de neste årene.

– Folket kommer nå til å svi for at byrådet har satt store prosjekter og økonomien over styr, sier Lyngby.

[ Rabatt på enkeltbilletter, dyrere parkering og skolemat for noen: Dette er Oslo-budsjettet 2023 ]

Klima og skole

Anne Rygg mener byrådet må gjøre mer for å få ned klimautslippene.

– Oslo må også gjøre mer for å bedre Oslofolks psykiske og fysiske helse, særlig nå etter pandemien og med krig i Europa. Da kan man ikke kutte i pp-tjenesten, og true med stengte idrettsanlegg i vinter.

Se Anne Rygg kommentere budsjettet.

Rygg er også bekymret for de kommende skolebudsjettene som har ligget an til kutt over flere år.

– Nesten en halv milliard mindre til grunnskolen og over 150 millioner mindre til videregående kommer til å merkes av lærerne og elevene.

Høyres skolepolitiske talsmann Mehmet Kaan Inan er sterkt kritisk til kuttet på nesten 600 millioner i Osloskolen:

– Dette er oppskriften på økte forskjeller i Oslo. Raymond Johansen sa at dette er et krisebudsjett. De eneste dette budsjettet er krise for, er alle elevene i Oslo. Ap-byrådet har aldri hatt mer penger, og klarer likevel ikke prioritere det aller viktigste. Et skolekutt på over en halv milliard har ikke elevene råd til. Dette er et budsjett som kommer til å øke forskjellene, sier Høyres skolepolitiske talsmann Mehmet Kaan Inan.

Dette er oppskriften på økte forskjeller i Oslo — Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsmann (H)





Strømsparing

Rekordhøye strømpriser, betyr høyere inntekter for Oslo, men kommunen betaler også høye summer i strømregning for kommunale virksomheter, noe som har fått byrådet til å varsle om sparetiltak i kommunen. Rygg mener imidlertid strøminntektene burde komme byens borgere mer til gode.

– Budsjettet er fullt av strømpenger, og bare seks prosent av dette foreslår Ap-byrådet å gi tilbake til folk som sliter med strømregningene. Det holder ikke, sier hun.

[ Helt konkret, altså. Raymond sparer strøm! ]

Eldre

Hos Oslo Frp er de mest opptatt av eldres helse og omsorgsbehov, samt kriminaliteten i Oslo.

– Byrådet sitt budsjett er svært tannløst innen eldre, helse- og omsorg og mangler også en skikkelig satsning på tryggere by på grunn av kriminalitetsutfordringene. Det politiske prosjektet til byrådet er klar for en utbyttelse, sier Aina Stenersen, nestleder i FrPs bystyregruppe, til Dagsavisen.

Aina Stenersen, Frp. (Sturlason)

Hun har merket seg at byrådet styrker hjemmetjenesten med en klinisk ernæringsfysiolog i hver bydel.

– Det er noe Frp foreslo allerede i 2022. Byrådet tillater heller ikke flinke private drivere av sykehjem, og det hindrer en enda bedre drift av sektoren, og økt innovasjon som vi ønsker, sier Stenersen.

Uakseptabelt

Senterpartiet reagerer svært sterkt på at byrådet foreslår kutt til bydelene på 76,9 millioner.

– Bydelene står for de nære velferdstjenestene i Oslo. Det går ut over bemanning i barnehager, tilbudet i fritidsklubbene, hjemmetjenestene og andre viktige lokalmiljøtiltak. Det gjør det enda vanskeligere å prioritere viktige velferdstiltak og loklamiljøtiltak i Oslo, og det sier Senterpartiet nei til. Dette kuttet må reverseres, bydelene trenger mer penger – ikke mindre, sier Morten Edvardsen, gruppeleder for Oslo Senterpatis bystyregruppe.

Når det gjelder skole etterlyser Senterpartiet en sterkere satsing på kvalitet i yrkesfag.

– Det må gjøres ved å ved å investere i utstyr og byggmasse slik at undervisningsutstyrene holder tritt med det utstyret elevene møter i arbeidslivet. Byrådet setter av 5 millioner, noe som er for lite. Behovet er stort, og det må gjøres en mer systematisk satsing på kvalitet i utstyr enn det byrådet legger opp til. Vi etterlyser en brei gjennomgang av utstyrsbehovet i skolene, slik at vi kan få til det løftet som trengs, sier Morten Edvardsen.

Ikke krisebudsjett

Hallstein Bjercke (Venstre) er heller ikke enig i at dette er et krisebudsjett slik byrådet har varslet.

– Snarere er det historisk stort og tipper for første gang over 90 milliarder kroner, men byrådet er åpenbart mette og tomme for nye ideer, sier Bjercke.

– Det er bra at byrådet vil at det skal innføres fleksible billetter, slik vi i Venstre har foreslått mange ganger for å gjøre kollektivtrafikken billigere. Men om og når dette vil bli innført er fortsatt i det blå. Dessuten tar de ingen grep for å gjøre buss, trikk og bane billigere for de som reiser mest. Et månedskort skal fortsatt koste 814 kroner, og det er altfor mye. Vi er nødt til å ta kraftigere grep for å gjøre kollektivtilbudet billigere og bedre, ikke minst fordi vi må kutte utslippene raskere.

Dystert for klima

– Hva så med klimabudsjettet?

– Jeg er overrasket og syns det er lite offensivt. Jeg syns det er litt sånn gamle sanger om igjen, sier Anne Rygg (H)

– Når de tar inn så mye av strømselskapene, hvorfor legger de ikke mer i å få ned strømkostnadene og samtidig får mer grønn energi?

Bjercke synes også at klimabudsjettet er dyster lesing.

– Det trengs flere grep. Byrådet skriver nok en gang, svart på hvitt, at de ikke når klimamålene sine verken i år eller om fire år og Oslo som nullutslippsby i 2030 er bare en fjern drøm, sier Bjercke.

– I tillegg fortsetter byrådet å skyve skolekuttene foran seg, og kuttene skal øke hvert eneste år fremover. I 2026 planlegges det nå for et skolekutt på nesten 300 millioner kroner, mens skolene tvert imot trenger mer penger. Vi merker oss også at byrådet ikke følger opp bystyrets klare bestilling om at rusomsorgen skal styrkes og gjøres mer tilgjengelig. Oslo trenger åpenbart et nytt byråd som er villige til å prioritere det viktigste først – som satser på skolen, som kutter utslipp og som tar bedre vare på de i byen vår som trenger det mest.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen