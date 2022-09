Rødt vil stanse stripping i Oslo: – Et forkastelig kvinnesyn ligger til grunn

– Oslo deler fortsatt ut skjenkebevilling til steder som har stripping som en del av sitt underholdningskonsept. Det mener vi selvfølgelig er helt feil. Det er en kvinnediskriminerende industri og en industri vi på alle måter må bekjempe.

Det sier Siavash Mobasheri, leder for Oslo Rødt, til Dagsavisen. Han og Ylva Holm Torsteinson, vararepresentant i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, vil stanse stripping i Oslo. I dialog med kvinneorganisasjoner og andre aktører har de utarbeidet et privat forslag om Oslo som strippefri by.

I forslaget ber Rødt byrådet om å sørge for at serveringssteder som har stripping som en del av sitt underholdningstilbud, blir fratatt skjenkebevilling i kommunen. Dette vil de ha inn i forskriften for serverings-, salgs- og skjenkesteder. Forslaget skal sendes inn til byrådet i utgangen av denne uka.

– Det er snakk om handel med kvinner og et forkastelig kvinnesyn ligger til grunn, sier Mobasheri.

Siavash Mobasheri og Ylva Holm Torsteinson (R) vil at Oslo skal bli en strippefri by. (Rødt Oslo)

Ambulerende skjenkebevilling

Mobasheri og Torsteinson vil ikke bare sørge for at strippeklubber og andre serveringssteder med lignende tilbud blir fratatt skjenkebevillingen, men også sørge for at det i fremtiden ikke deles ut skjenkebevilling til steder som har stripping som en del av sitt konsept.

– Samtidig vet vi at ambulerende skjenkebevilling gis ut til arrangementer med stripping og erotisk dans.

Han bruker festivalen Sexhibition som eksempel, som hadde sin 26. festival i Oslo i slutten av august i år. Festivalen, som kaller seg en erotisk messe, kan by på alt fra erotiske sceneshow til stander med sexleketøy, og den holdes på Rockefeller scene i Oslo sentrum.

– På festivalen foregår det både stripping og andre typer kvinneundertrykkende underholdning. Sexhibition får innvilget skjenkebevilling av kommunen hvert år, og det ønsker vi å hindre at de får i framtida, understreker Torsteinson.

[ Forskere: Disse arbeidstakerne kan få det tøffest i vinter ]

Bergen ett steg foran

Flere storbyer i Norge har gått til kamp mot strippeklubber, blant annet Trondheim og Bergen. I fjor vedtok den rødgrønne flertallskoalisjonen i Trondheim at byens eneste strippeklubb skulle nektes skjenkebevilling, men tingretten ga vedtaket tommel ned, ifølge rett24. I 2016 vedtok bystyret i Bergen at steder som har «stripping, toppløsservering og lignende som del av underholdningstilbudet/driftskonseptet» ikke lenger skal få skjenkebevilling.

– Disse serveringsstedene er avhengig av alkoholsalg, det er en viktig del av konseptet deres. Dersom vi trekker ut deres viktigste inntektskilde, vil vi kunne svekke denne bransjen som tjener på salg av kvinners kropper.

– Som hovedstad og Norges største by bør vi være et godt eksempel når det kommer til å beskytte kvinner mot bakmenn og objektivisering av kvinner i offentlig rom. Det er på tide at vi tar et standpunkt også i hovedstaden, sier Torsteinson.

Dagsavisen presiserer: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Rødt ønsker å forby stripping i Oslo. Vi presiserer at det riktige er at Rødt ønsker et strippefritt Oslo, og at de derfor vil nekte steder med stripping og lignende underholdningsformer skjenkebevilling.

---

Dette er forslaget

Bystyret ber byrådet sørge for at serveringssteder som har stripping, toppløsservering eller lignende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet vil bli fratrukket tildelt skjenkebevilling i Oslo kommune.

Bystyret ber byrådet endre forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune slik at det ikke vil bli tildelt skjenkebevillinger til steder som har stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende som del av sitt underholdningskonsept. Det skal heller ikke tildeles ambulerende skjenkebevilling til arrangementer hvor det foregår stripping, toppløsservering eller lignende.

---

[ Abida Raja til NRK: – Det er den største feilen jeg har gjort ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen