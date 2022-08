Raymond tar saken i egne hender: Kaller inn til kreftsenter-møte

For to uker sida skreiv Dagsavisen om konflikten rundt kreftsenteret Campus Radiumhospitalet. En utvidelse av kreftsenteret tilknytta Radiumhospitalet skal koste halvannen milliard å bygge, og skaffe Oslo mange arbeidsplasser og avansert kreftforskning.

Men Oslo kommune eier deler av tomta senteret skal stå på. Og samtalene mellom investorene og kommunen har brutt fullstendig sammen.

– Dette er en politisk skandale, sa Oslo Science City-investor Thomas London til Dagsavisen.

– Denne drømmen er i ferd med å gå i dass, fordi kommunen ikke vil selge tre tomter de ikke har bruk for, sa Radforsk-sjef Jónas Einarsson.

– Noen må gå inn og ta tydeligere styring. Nå må det noe skikkelig vilje til, sa Ingrid Stendstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Skal sette seg ned og snakke sammen

Nå har byrådslederen grepet inn.

Fredag 2. september har han invitert London til et møte, sammen med flere av toppene både på Radiumhospitalet og i byrådet.

– Det stemmer at jeg skal ha et møte med Thomas London om Oslo Cancer Cluster, sammen med byråd for byutvikling Hanna Marcussen. Vi skal sette oss ned og snakke sammen om et veldig viktig prosjekt for Oslo, som alle ønsker å få på plass, sier en ordknapp byrådsleder Raymond Johansen (Ap), i en e-post til Dagsavisen.

Thomas London på sin side er nølende i sin kommentar til møteinvitasjonen fra byrådslederen.

– Det er selvfølgelig positivt at han involverer seg. Jeg håper det er for å faktisk for å lytte til hva som skal til for å få prosjektet til å fly, sier han til Dagsavisen.

– Det har jo vært det største problemet, at vi ikke har blitt hørt. Jeg håper det er en av årsakene til at han har tatt over stafettpinnen, sier London.

Thomas London. Investor og daglig leder i Brødrene London. (Erlend Aas/NTB)

– Er du mer eller mindre optimist for prosjektet nå?

– Verken eller. Jeg ser på det som at dette er en mulighet for kommunen til å rydde opp i de problemene de selv har skapt i utvidelsen av Campus Radiumhospitalet, sier London.

Tomtetvist

Begge parter har vært svært klare på at de ønsker utvidelsen av kreftsenteret. Uenigheten ligger i hvordan man skal få brukt kommunens tomter.

Mens byrådet vil omregulere tomta først, og selge den etterpå, vil Oslo Science City aller helst først kjøpe tomta, og så regulere den. Det har også vært forsøk på å lage et reguleringssamarbeid, men samtalene om dette ble brutt før sommeren.

Oslo Cancer Cluster

Innovasjonspark tilknyttet Radiumhospitalet, for forskning, næringsliv og utdanning rundt kreft.

Vil utvide med 40.000 kvadratmeter. Prosjektet vil koste minst halvannen milliard kroner.

Bak står Radforsk og investorene i Oslo Science Hub: Jens P. Heyerdahl og Thomas London.

Investorene eier deler av den aktuelle tomta, mens Oslo kommune eier resten.

