Milliard-overskudd for Oslos strømselskap: – Bør brukes til ekstraordinære tiltak

Torsdag presenterte Hafslund resultatet for første halvår 2022. Etter et halvår med enormt høye strømpriser var det svært høye forventninger til ekstreme overskudd, som kunne fylle opp Oslos bykasse. Resultatet etter skatt ble omtrent det samme som i fjor.

Har fått marsjordre om å holde tilbake produksjonen

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef i Hafslund, begrunner det med lav produksjon, høy skatt, negative resultater fra eierposten i Eidsiva, og en del tap på sikring.

– Hafslund sikrer prisen på deler av kraftproduksjonen for å oppnå mer stabile resultater. Når kraftprisen går opp vil man tape noe på sikringshandelen, og motsatt når kraftprisen går ned, Storm-Mathisen.

Sikringen er i fastpriskontrakter med industrikunder, men også at man sikrer produksjonsinntekter finansielt på børs.

– Det var nok en del som tenkte at resultatet skulle bli høyere, sier han.

Storm-Mathisen forteller også at produksjonen er nesten en tredel lavere enn fjoråret.

– Hvorfor det?

– Det er tørt. Vi har lite vann å produsere kraft med. Og vi har fått marsjordre om å holde tilbake. Det er ikke produsert hals over hode og tømt magasinene. Tvert imot, sier han.

[ Signerte milliardavtale: Nå starter CCS-bygginga på Klemetsrud ]

Solgt strøm for 113 øre i snitt

Selskapet skriver i halvårsrapporten at de har gjennomsnittlig solgt strøm for 113 øre per kilowattime. Det er 24 prosent lavere enn snittprisen i området.

Vannkraftproduksjonen har vært på 6,8 TWh, som er lavere enn normalt.

– Jeg tar til etterretning at Hafslund forventer god inntjening i tiden fremover, skriver Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, i en e-post.

Oslo Kommune Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap). (Terje Pedersen/NTB)

– Dette er et godt halvårsresultat, til tross for at Hafslund i første halvår har hatt betydelig lavere produksjon som følge av mindre tilsig til magasinene og at de etter snøsmeltingen har spart vann for å sikre forsyningen av kraft til vinteren. Det er viktig at Hafslund tar ansvar for å sikre kraftforsyningen i vinter, skriver hun.

Evensen vil ikke kommentere hvor mye penger Oslo kommune nå vil ta ut som utbytte fra selskapet. Det vil vise seg når byrådets budsjettforslag blir lagt fra 21. september.

Vil bruke pengene på enøk

Oslo Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg, er ikke spesielt overrasket over resultatet fra Hafslund.

– Det ligner ganske mye på fjoråret. Det var jo et veldig høyt utbytte i fjor også, så sånn sett var det kanskje å vente. Men det er jo store tall, sier hun.

Anne Haabeth Rygg er gruppeleder i Oslo Høyre. (Aslak Borgersrud)

Haabeth Rygg mener dette er ekstraordinære inntekter, og at de dermed bør brukes til ekstraordinære tiltak.

– Jeg håper at vi ikke smører disse store strømutgifter tynt utover en allerede ganske full bykasse, som byrådet har vært gjort tidligere, sier hun.

Oslo Høyre har tidligere foreslått å bruke pengene på energiøkonomisering.

– Det handler om at folk må etterisolere, bytte vinduer, gjøre tiltak som varer. Å sette inn tiltak som kan få ned strømforbruket, det sparer både den enkeltes regning og vil påvirke prisen, sier hun.

– Det kan jo være en kraftkommune som Oslo sin jobb. Så det forventer jeg at byrådet har konkrete tiltak på, sier Haabeth Rygg.

Hun forventer at kommunen tar ut et utbytte fra Hafslund for 2022 som ligner på det i fjor. Da var utbyttet to milliarder kroner.

[ Aslak Siri Myhre: – Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen