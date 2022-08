Jordal skatepark åpner kanskje allerede til helga. Men Selma og Emine fikk ikke skate da byråden kom innom

Mandag ble den siste støpen på Jordal lagt. Tre betongbassenger og masse street-elementer spesiallaget for skating skal gi området mellom Galgeberg og Jordal landets mest utfordrende skateanlegg.

Men en «pool» som er 3,4 meter dyp og den høyeste droppen på 3,6 meter skal det kunne arrangeres både OL og X-games og hva det måtte være. Til sammen blir det nesten 2500 kvadratmeter med støp, som kommunen håper skal åpnes allerede førstkommende fredag.

Dagsavisen var innom mandag. For å møte ansvarlig idrettsbyråd Omar Samy Gamal, og i et lite håp om å få se første test av det splitter nye anlegget. Også invitert var den 12 år gamle skateren Emine Emine Kinck Grundvold Mathisen og 15-åringen Selma Pettersen. Men beskjeden var brutal: Det ble ikke noe skating mandag. Ikke før anlegget har fått driftstillatelse.

Erstatter gamle tre-ramper

– Litt nedtur?

– Neeeei, ikke nedtur, men det hadde jo vært gøy å prøve, sier 12-åringen Emine Mathisen.

Skateparken på Jordal åpner snart. Her gjøres siste finpuss i betongen. (Aslak Borgersrud)

Vanligvis skater hun i hagen hjemme på Vinterbro, hvor pappa har bygget et par ramper. Men det er betraktelig mindre enn her på Jordal.

– Det ser litt skummelt ut når det ikke er av tre, sier hun.

Det gamle anlegget på Jordal var nettopp av tre, og ble bygd i 1999. Men årene og været er hardere mot tre-ramper enn håndpussa betong. Dette anlegget skal forhåpentligvis vare betraktelig lenger enn det forrige.

– Dette er kjempestort i forhold til der jeg pleier å skate, sier Emine Mathisen.

[ Nå starter bygginga av resten av Jordal: – Det blir dritrått ]

NM-vinner uten driftstillatelse

Også Selma Pettersen er på plass for å teste det nye anlegget. Pettersen er 15, og vant denne helga NM i vert på Nesodden. Hun liker aller best å skate vert, altså en god gammaldags ramp med høye, rette vegger. I det nye anlegget på Jordal er det ikke noen vert.

– Det er litt trist, men du får jo vert-vegger her også, så du kan gjøre mye av de samme triksene, sier hun.

– Har du kjørt på den gamle rampen her?

– Jeg har kjørt den en gang, men da var det mye hull, og den var ganske ødelagt.

– Hva tror du om anlegget?

– Det blir veldig kult. Særlig at det blir såpass stort. Vi har veldig få store skateboard-anlegg i Norge generelt. Det er en i Stavanger, og det er nesten det. Det blir veldig bra å ha noe vi kan skate på som er litt som de store parkene i X-games og OL.

– Hva synes du om at dere ikke fikk skate her i dag likevel?

– Det er litt kjipt. Det er ganske kult å kunne si at du har vært den første til å kunne skate her.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) jubler over at åpninga nærmer seg. (Aslak Borgersrud)

Overlykkelig byråd

En som stråler om kapp med sola på Jordal er idrettsbyråd Omar Samy Gamal. Han har byggehjelm og ikke skatehjelm, som seg hør og bør når vi tester sjangeren «politiker besøker byggeplass». Men han lover både musikk og grillmat så fort brukstillatelsen kommer fra Plan- og bygningsetaten.

– Det blir forhåpentligvis i løpet av uka. Da kommer vi med grillen, får på litt musikk og åpner det med brask og bram, sier han.

Problemet er bare at prosjektet er ferdig litt før tida. Da er det vanskelig å få tillatelsene i orden med en gang bygginga er ferdig.

– Dette har folk fighta for. Dette handler om å bygge lokalmiljø for kidsa. Gi dem et bra miljø å være, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Skateparken er en tredel av et større prosjekt. Samtidig som det bygges her lages det ny kunstgressbane på fotballbanen (med bjørk i stedet for gummi), og klubbhuset rehabiliteres. Totalt skal det koste omtrent 150 millioner kroner.

– Det er penger jæskla godt brukt, sier Gamal.

Resten skal bli ferdig i løpet av høsten.

[ Jordal får byens største skatepark ]

… men Maria fikk skate

Som nevnt fikk ikke de to unge skaterne faktisk teste anlegget denne solfylte augustmandagen. Bare de som jobber her får aller nådigst lov til å kvalitetssikre poolene. Men, siden selskapet som faktisk bygger greiene, Betongpark, i stor grad består av skatere, var det ei som fikk prøve seg likevel.

Maria Skogen jobber i byggefirmaet Betongpark. Dermed får hun lov til å skate, selv om anlegget ennå ikke er åpnet. (Aslak Borgersrud)

Maria Skogen, som jobber med kommunikasjon i Betongpark, har riktignok vrikka beinet, og har vernesko i stedet for skatesko på føttene. Men hun fikk ta et par runder i den minste av skatebassengene.

– Den er litt Venice Beach-inspirert, forteller Skogen.

Skatemytologien forteller at å skate i «pool» ble en greie i California, hvor man fant tomme badebassenger å skate i. Gjerne uten tillatelse. Dermed har Jordal-parken bassengkant i stedet for vanlig stålkant på deler av den største poolen.

– Dette blir et av Europas beste anlegg for internasjonale skatekonkurranser, sier Skogen.

– Bare uten tribuner, da?

– Skatere trenger ikke tribuner. Vi står og ser på fra kanten.

Emine Kinck Grundvold Mathisen (til venstre) og Selma Pettersen i den nesten ferdige skateparken på Jordal. (Aslak Borgersrud)

[ Hallgeir Kvadsheim: Slik kan du spare 20.000 i rentekostnader – hvert år ]