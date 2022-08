Vedtok gratis barnebilletter, men barna må fortsatt betale. Oslo peker på Vy og Viken

– Dette var vel ikke helt som vi hadde sett for oss, sukker Marit Kristine Vea, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

Det har nettopp gått opp for henne at å endre billettpriser kan ta tid. Lang tid. Du skjønner ...

Da Oslos budsjett for resten av året 2022 skulle behandles i våres, gjorde Venstre og Rødt en aldri så liten manøver. De fikk flertall, mer eller mindre mot det rødgrønne byrådets vilje, for at barn skal kunne reise gratis med kollektivtrafikken, i følge med voksne. Resten av året.

Sånn som det er i helgene i dag, bare hele resten av uka også.

Dette satte bystyret av 30 millioner kroner til. Venstre og Rødt fikk yppa seg litt mot byrådet, men uten å lage fullstendig kaos i budsjettet. Alle var sånn nogen lunde glade.

Men nå er det snart to måneder siden budsjettet ble vedtatt. Og fortsatt må barn betale på trikken.

Ting tar tid

I juli skrev Dagsavisen om den lange ventetida. Da fortalte Ruters pressevakt Cathrine Myhren-Hagen at de var i dialog med Oslo kommune om hvordan og hvor raskt det vil kunne innføres.

– Vi må få komme tilbake til dette etter sommerferien, sa Myhren-Haugen.

Men nå har politikerne så smått kommet på banen. Venstres Marit Kristine Vea har stilt spørsmål om saken til samferdelsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG). Og svaret til byråden antyder at dette er kompliserte greier.

Grunnen er, skal man tro byråd Stav, at ting tar tid. Oslo har nemlig et billettsamarbeid med togselskapet Vy, som skal sørge for at det er overgang mellom de forskjellige framkomstmidlene på samme billett. Dessuten er også kollektivtrafikken i Viken koblet sammen med Oslos billettsystem. Oslo er sone 1, mens sone 2 og 3 er i Viken.

Så enten må Vy og Viken være med på den nye ordninga, eller så må det i det minste avklares hvordan man skal løse det at det er forskjellige regler på forskjellig framkomstmidler. Og nå er det bare litt over fire måneder igjen av året. Så det skal jo helst gå fort også.

«Ruter anslår at det er behov for seks til åtte uker med arbeid for å forberede og innføre tiltaket», skriver samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav i et svar til Venstre Marit Kristine Vea. Hun presiserer at anslaget tar som utgangspunkt at det blir gjort en avtale med Vy «uten store utfordringer». Hun skriver ikke om en avtale med Viken også kan forsinke prosessen.

Hvis de «seks til åtte» ukene ikke ennå er i gang, kan det fort være at vi skriver oktober eller enda seinere, før tiltaket blir innført.

– Vi har i hvert fall satt av rikelig med penger første halvår, sukker Venstres Vea oppgitt.

30 millioner er åpenbart langt mer enn man trenger hvis tiltaket bare skal vare et par seine høstmåneder.

Uholdbart

– Byrådet har lovet å senke billettprisene i åtte år. Nå får bystyret vedtatt en liten endring i prisene, og så er det så vanskelig, klager Vea.

– Jeg hadde håpet at dette skulle komme på plass før sommeren. Men når det ikke har skjedd håper jeg det kan komme så fort som mulig på plass. Når byråden har fått tak i Viken, så kan det ikke ta seks til åtte uker. Da nærmer vi oss jo jul. Det er helt uholdbart, sier hun.

Byråd Sirin Hellvin Stav har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om saken. Men hun har altså svart på Veas spørsmål skriftlig, på kommunens websider. Der skriver hun at samarbeidet mellom Oslo og Viken om pris og soner er en forutsetning for et sømløst kollektivnettverk i Osloregionen, men at det også bidrar til å «redusere handlingsrommet for å gjennomføre pristiltak som det er oppslutning om i Oslo kommune».

Byråden avslutter med at hun vil «arbeide for en snarest mulig innføring av en utvidet familierabatt i tråd med bystyrets vedtak»

– Hva synes du om svaret fra byråden?

– Jeg synes det er veldig problematisering. Jeg forventer at byrådet nå gjør noe aktivt. Jeg håper byråden plukker opp røret og ringer sin kollega, fylkesrådet for samferdsel i Viken, og sørger for at vi får en godkjenning. Dersom dette ikke er så interessant for Viken kan Oslo gjøre det på egen hånd.

– Problemet er at byrådet ikke tar noen grep for å få folk tilbake til kollektivtrafikken. Dette er ikke noen kjempesak, men det føyer seg inn i rekken av motvilje for å gjøre det som må gjøres, sier hun.

Vedtaket som er gjort gjelder bare for siste halvår 2022. Så hvis det bare blir familietilbud i to måneder av året, så er det ikke sikkert at ordningen forskyves, og at man dermed får ta med barn gratis over jul.

