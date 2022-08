Eget «Biblo» på Oslo sør: – Det kuleste er at det er strengt forbudt for voksne

Biblioteket på Holmlia skal pusses opp. I første kvartal 2023 står 1600 kvadratmeter med bøker, scene, verksted og grupperom klart på Holmlia-senteret. Dessuten blir det et helt eget bibliotek for ungene: Biblo Holmlia.

Med 3d-printer, brettspill og aktiviteter eksklusivt for unger har Biblo på Tøyen vært en stor suksess etter at det ble åpnet i 2016. Det har vært populært, fått priser, internasjonal omtale, kronprinsparbesøk og det ene med det andre. Dermed er det kanskje ikke så rart at byrådet nå vil utvide.

– Vil har hatt lyst til å gjøre Biblo i andre deler av byen. Nå var det en kjempemulighet til å gjøre det på Holmlia, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Holmlia får dermed to biblioteker vegg i vegg. Ett for barn mellom 10 og 13 år, og ett for alle.

Byråd ble avvist i døra

– 10–13 år er en aldersgruppe som gjerne faller mellom to stoler. De er kanskje ferdig med gratis AKS, og så har de ikke blitt helt ungdom-ungdom som henger på klubben. Da har vi sett at Biblo funker veldig bra. Det er viktig for kidsa å ha en møteplass, sier han.

Han sier det nye barnebiblioteket vil ha aktiviteter, noen ganger gratis mat, leksehjelp, lek og andre ting, alt etter hva som kommer av forslag og innspill fra ungene i bydelen.

– Men det kuleste er at det er strengt forbudt for voksne, sier han.

– Ja, hvorfor er det egentlig det?

– Det bare er kidsa sitt sted. En gang, da jeg var byråd, så prøvde jeg å gå inn med lillesøstera mi, på Biblo på Tøyen. De bare, «nei!». Hahaha.

Omar Samy Gamal er byråd (SV) for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. (Fredrik Hagen/NTB)

Han legger til at det selvfølgelig er voksne som jobber der.

– Jeg håper det blir minst mulig mobilspill. Haha, det spiller man overalt eller uansett. Jeg håper de snakker med hverandre, og hvis de spiller, så spiller de med og mot hverandre, sier Gamal.

– Hva er den langsiktige planen? Blir det Biblo i alle bydeler til slutt?

– Vi jobber med en ny Biblioteksplan. Den er vel klar på nyåret. Jeg er ikke fremmed for at vi skal ha flere Bibloer, men vi må ta ett steg av gangen.

Avislesingsfellesskap på Furuset

– Hva med oss gamlinger? Blir det noe Deichman for 40+?

– Haha. Det er jo veldig mange eldre folk, både over 40 og 50, som besøker biblioteket allerede. På Furuset oppdaga de som jobba der at det var mange som kom for å lese utenlandske aviser. Så de samlet dem hver torsdag, og hadde eget arrangement hvor folk leser aviser og prater sammen. Og sånn ble det et lite fellesskap.

– De utfordringene vi har, enten det er polarisering, rasisme, mindre tro på demokratiet og framtida, eller hva det er, de løses ved at folk møtes. Og bygger samfunn og snakker med hverandre. Jeg tror helt ærlig at det er bibliotekets kraft. Å bygge lokalsamfunn.

