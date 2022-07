Oslo-politikerne ble enige om gratis kollektivreiser til barn. Men når skjer det?

Gratis kollektivtransport til barn har stått på mange politiske ønskelister i Oslo gjennom årene, men det var først 15. juni i år at bystyreflertallet landet på å utvide Ruters familierabatt til å gjelde alle dager i uka. I dag er det slik at voksne kan ha med seg inntil fire barn gratis på kollektivtransport i helgene. Men forslaget fra Høyre, Rødt, Venstre, Frp og Folkets parti, som vil koste kommunen 30 millioner kroner, var altså å utvide rabatten til også å gjelde hverdager.

Byrådspartiene sluttet seg til dette da budsjettet ble behandlet i bystyret før politikerne tok sommerferie, og gladnyheten for Oslos barnefamilier kunne presenteres.

Men når kan egentlig barna reise gratis?

Må fortsatt betale

Barn under seks år reiser gratis med Oslos kollektivtransport, men barna mellom seks og 17 år må altså fortsatt betale barnebillett selv om de reiser med foreldre. Dagsavisen har spurt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Ruter om status for billettendringene, og byrådsavdelingen viser til Ruter for informasjon.

– Det korte svaret er at vi er i dialog med Oslo kommune om hvordan og hvor raskt vi vil kunne innføre en ordning. Vi må få komme tilbake til dette etter sommerferien.

Det sier Cathrine Myhren-Haugen, pressevakt i Ruter, til Dagsavisen.

Hun viser til at bystyrevedtaket kom tett på ferien.

– Det tar tid å se på hvordan og hvor raskt en slik ordning kan innføres på en god måte. Det er også implementeringstid for tiltak som dette, sier hun.

Derfor tar det tid

Dette må til før barna kan reise gratis, forteller Ruter-pressevakten:

Ruter må se på dette sammen med Vy

Ruter må se hvordan dette skal fungere for kundene slik at det ikke har negative konsekvenser

Ruter må informere hele apparatet , blant annet Kundeservice, Billettkontroll og alle førere/sjåfører

Ruter må planlegge og gjennomføre kommunikasjonsløp ut mot kundene

– Nå er det fellesferie for mange hos både oss og hos Vy, men så raskt alle er tilbake fra ferie så vil vi se på hvordan dette skal løses og hvor lang tid det vil kreve å få alle bitene på plass, lover Myhren-Haugen.

Byrådet har satt av 70 millioner kroner for at Ruter skal kunne rekruttere flere passasjerer til kollektivtrafikken etter at de opplevde synkende billettinntekter etter pandemien.

