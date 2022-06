Først vedtok de Fornebubanen. Så gikk byrådet på Pride

– Ordfører, dette er en stor dag.

Sånn åpna MDGs gruppeleder Eivind Trædal ettermiddagens bystyremøte i Oslo rådhus. Og kall meg gjerne klarsynt, men jeg var hundre prosent sikker på at det var akkurat det han kom til å si.

Du skjønner, de fleste sakene i bystyret er avgjort lenge før de kommer til selve bystyresalen. Jo viktigere sak, jo større sjanse for at resultatet er bestemt på bakrommet lang tid i forveien. Dagens sak var Fornebubanen, og den er ikke engang avgjort på bakrommet. Snarere har det vært pressekonferanse etter pressekonferanse for å fortelle om hva som har skjedd i kampen om byens neste T-banelinje.

Og når man da endelig skal stemme, så er det alltid en eller annen (eller ganske mange), som skal snakke om at det er en stor dag. Historisk. Vakkert. En fantastisk dag. Alt mulig. De har seks minutters taletid hver. Så noe skal man jo si, når det ikke lenger er noe vits i å argumentere for sin sak.

Menmen. Sånn er jo livet. Det artige her er at det ikke ER noen stor dag. Fornebubanen blei vedtatt for mange år sida. Altså, bygginga er jo godt i gang. Det eneste som skjedde nå var at bystyret vedtok å fortsette å bruke penger på banen. Så ørlite overspilling, jo da. Check.

Partiene mener omtrent som følger:





MDG mener Fornebubanen er bra uansett. Ikke bare fordi det blir en ny T-bane, men også fordi det øker bompengene. Hvilket igjen gir mindre trafikk.

Og så argumenterer de for at kostnadsøkningene er prisvekst, og sånn er livet. Eller som Trædal sa det:

– Da jeg studerte fikk jeg to pils for en femtilapp. Det kan jeg ikke lenger, men jeg har stadig råd til å drikke meg full.





[ Legger ned 886 akuttplasser for flyktninger i Oslo ]

Høyre er på sett og vis Fornebubanens mor. Av en eller annen grunn liker de ikke å snakke om det, muligens fordi de også påsto at den skulle koste 4,5 milliarder kroner, hvilket er omtrent like mye som Fornebubanen bruker bare de kikker litt hardt ned i en byggegrop.

De bruker mesteparten av tida på å fortelle at prosjektet er styrt altfor dårlig og at kostnadsveksten er byrådets skyld.





Arbeiderpartiet har tvilt seg til å si ja. Det skjedde etter at de fremmet seks krav på en pressekonferanse, og halvparten-ish av dem ble oppfylt. Faktisk insisterer Ap på at absolutt alle ble oppfylt. Og de er veldig stolte av det. Jeg orker ikke forklare detaljene her (og du orker ikke å lese det), men for å gjøre det til et lite bilde: Hvis du bestiller et glass vann på en utecafe, og det plutselig begynner å regne. Så er det i overkant friskt å påstå at restauranten har levert til gull. Men samma det.

De er veldig stolte av at de tok en timeout og pressa utbyggerne til å betale mer av regninga, da. Og det kan de vel kanskje få for.





SV sier omtrent nøyaktig det samme som Arbeiderpartiet, og prøver å slippe unna med at det var de som tok en timeout, når det egentlig var storesøster. Så passer de på å si at når Fornebubanen er bygget, så må turen komme til flere deler av byen.





Rødt, derimot, mener at hele greia må skrotes, at Oslopakke 3-avtalen må brennes (med eller uten co₂-rensing) og at heller må lage en Oslopakke 4, hvor østkanten får sitt.

– Oslopakke 3 har blitt «Bærum og Vestkantpakke 3», sa Siavash Mobasheri.

[ Fortsatt forvirra om Fornebubanen og bompenger? Det finnes håp! ]

Venstre er veldig glade for at Fornebubanen nå blir vedtatt, men insisterer likevel på at dagens møte har en bismak. De er nemlig rasende på den ekstra toukersrunden Arbeiderpartiet gjorde for å skaffe et par ekstra milliarder i pengestøtte fra utbyggerne.

– De plasserte bystyret fullstendig på sidelinjen, sa Marit Kristine Vea, før hun klaget over at bystyret bare fikk en uke til å sette seg inn i saken.

I tillegg vil de flytte utbygginga av Fornebubanen fra Fornebubanen (etaten) som bygger den i dag, og inn i Sporveien. Det er et sidespor som aldri blir noe av, så akkurat den diskusjonen er det neppe verdt å gå veldig langt inn i.





Fremskrittspartiet er redde for at prisen på Fornebubanen skal fortsette å vokse. Camilla Wilhelmsen er også kritisk til den ekstra runden til Arbeiderpartiet. Var det egentlig verdt det? Eller som Wilhelmsen selv sa det:

– En milliard eller to monner jo så lite.





Folkets Parti, tidligere kjent som FNB eller Bompengepartiet, er sinte. Eller, ikke sinte faktisk. Gruppeleder Cecilie Lyngby er først og fremst lei seg.

– Det er faktisk ikke noen feiring i dag fra Folkets Parti. Jeg er faktisk lei meg, på folkets vegne, sa hun.

Den sitatvennlige bilentusiasten la ikke fingrene imellom:

– Det virker som det ikke spiller noen rolle, så lenge bilistene kan være en melkeku.

– Dette handler kun om grådighet og dårlig styring og har ingenting med klima å gjøre.

– Hvem skal betale alle disse overskridelsene når bilen ikke har råd til å bli kjørt lenger?

– Det er ikke rart at politikerforakten bare øker og øker.

– Flere her betrakter velgerne som undermåls.





Senterpartiet derimot, er i Oslo bystyre partiet for de moderate bompengemotstanderne. Gruppeleder Morten Edvardsen mente det man vedtar i dag er «Rolls-Royce-løsninga av Fornebubanen». Han mener byen skulle gått for noe billigere.





Kristelig Folkeparti er for banen, men prøver å være litt strenge for det.

– Jeg vil si i klartekst at det ikke er rom for flere kostnadsoverskridelser, sa Karoline Grosås Nordbø, som om den trusselen fra en enpersonsgruppe treffer politisk ledelse som en frontkolliderende T-banevogn.

Hun er også skeptisk til Ap-runden, rett og slett fordi hun mener den kan så tvil om gjennomføringen av prosjektet.

Og sånn holder dem nå på.





Det var flere vakre metaforer i bystyret i dag.

Lars Petter Solås i Fremskrittspartiet, kunne for eksempel fortelle at da partiet hans i de glade gamle dager stemte for Oslopakke 3 og Fornebubanen, så var det motvillig:

– Oslopakke 3-avtalen var ikke noe vi hadde stor kjærlighet til. Det var som en stygg andunge. Men den har ikke vokst opp til å bli en svane, men et mutert bompengehungrig monster. Det er det på tide at vi avliver.

(Jeg må si jeg håper Lars Petter ikke har kjæledyr)

– T-banen er Oslos blodårer, og nå får vi sterkere puls, sa dessuten Melita Ringvold fra Arbeiderpartiet. Som om det er sånn kroppen virker.

– Jeg synes ordfører, at dette har vært et interessant debatt, avsluttet Eivind Trædal.

Han om det.





Når det så endelig var avstemning, hadde særlig Frp, Rødt og Folkets parti mye innvendinger. De inngikk dermed en uhellig allianse av ytre høyre og ytre venstre og ytre … noe, med en og annen støttestemme fra Senterpartiet og Danny Chaudrys enmannsgruppe.

Det eneste morsomme som skjedde var at Folkets Parti et øyeblikk hadde glemt at de skulle stemme mot Fornebubanen. Men de rakk heldigvis å få motstemmene registrert i siste lita.

Men flertallet var soleklart. Høyre og Ap og SV og MDG og Venstre og KrF stemte alle for å ikke stoppe banen. Så det var ikke engang nære på. Dermed kunne man trygt trekke ut av salen for siste gang dette halvåret, etter bare drøye to timers møte. Noen dro til obligatoriske gruppebilder. Noen dro til pølsefest og sommeravslutning.

Mens byrådet, de dro mannsterke rett bort i Pride Park i Spikersuppa, som åpna omtrent samtidig. Der foretok de en høytidelig åpning av Oslo kommunes lille bod.

– Hele byen koker og det er glade folk overalt. Det er veldig hyggelig, og litt ekstra fint den første sommeren etter pandemien, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Fornebubanen vekker ikke helt den samme entusiasmen som Pride enn så lenge. Men det får være helt ålreit.

[ En slask i bystyret: Det er nesten så vi kan høre lyden av verdens minste fiolin fra galleriet ]

