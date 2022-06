Byråd om skole på gamle Munch: – Den er lagt helt død

I går skreiv Dagsavisen at Oslo Høyre foreslår å gjøre om det gamle Munch-museet på Tøyen til Videregående skole. Oslo trenger skoler, og Munch-museet trenger en framtid.

– La oss slå to fluer i en smekk, sa Høyres utdanningspolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan, mens han slo ut med armene i entusiasme.

Men det forslaget lever ikke lenge i møte med Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV.

– Utdanningsetaten har vurdert bygget. Det er ikke egnet som skoleformål, sier hun kontant.

På gul liste

– Det ville krevd svært store endringer, eller riving. Og bygget står på gul liste, så det er usikkert hva som kunne vært gjort. Derfor er den ideen lagt bort, utbroderer hun.

– Så ideen er stein dau? Ingen som snakker om det?

– Den er død.

Holmås Eidsvoll forteller til gjengjeld at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (blant venner kjent som Eby) har fått i oppdrag å lage en mulighetsstudie om langsiktig etterbruk for det gamle museet. Den skal nærme seg, forteller hun.

– Men det er ikke mangel på forslag. Det er ideer om konsertscene, ballettfremvisning, fritidsaktiviteter. Det er veldig mange ønsker, sier hun.

Bygger skoler, og utvider de vi har

– Men byen trenger skoler?

– Ja. Nå ligger det jo en videregående skole rett på andre siden av botanisk hage. Som samarbeider med både Universitetet i Oslo og naturhistorisk museum. Men det er også planlagt viktige tiltak for å sikre skolebehovet.

I går foreslo Mehmet Kaan Inan i Oslo Høyre skole på det gamle Munch-museet. Nå får han blankt nei fra byråden. (Aslak Borgersrud)

Hun forteller at det både etableres barne- og ungdomsskole i Ensjø-området, rett opp bakken for Tøyen. I sentrum jobbes det med å få ny skole i kvadraturen, i Myntgata 2, som Oslo kommune kjøpte for 338 millioner kroner i 2017.

I tillegg utvider man kapasiteten på eksisterende skoler.

– Så løsninga er å gjøre skolene vi har kjipere?

– Nei, selvfølgelig ikke. Vi skal ha veldig gode videregående skoler. Kuben VGS, som er en veldig god og populær skole, de leier lokaler rundt skolen for å øke kapasiteten. Det gjør jo skolene bedre.

Munch skal lånes ut

I den nærmere framtida ser det altså ut til at gamle Munch får kose seg med kunst og kultur.

– Lokalbefolkningen har kommet med mange ønsker om tilbud til barn og unge og fritidsaktiviteter. Midlertidig er det beslutta at man skal låne ut lokalene gratis til kulturaktiviteter. Det er jo veldig kult. Så det kan brukes til noe mens det besluttes, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

