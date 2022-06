Vil bygge skole på gamle Munch

– Jeg satt og jobbet med skolebehovsplanen, samtidig som jeg måtte finne ut hva vi skulle mene om Munch, forteller Oslo Høyres utdanningspolitiske talsperson, Mehmet Kaan Inan.

Og så enkelt kan det kanskje være å drive politikk iblant:

– Det står jo i skolebehovsplanen at vi trenger en ny videregående skole i Oslo sentrum. Det er så mange som ønsker seg til sentrumsskolene. Så jeg tenkte, la oss slå to fluer i en smekk.

Mange forslag til Munch-gjenbruk

Skjebnen til det gamle Munch-museet på Tøyen er nemlig fortsatt uviss. En stund ville Nationaltheatret bygge scene der inne. Men kulturdepartementet mente det ville bli for dyrt. Så ville NRK inn i museet. Men det ville ikke Oslo-politikerne. Nå melder Avisa Oslo at byrådet vil fylle museet med kultur, liv og røre. Men bare ut året.

Så, hva vil framtida bringe for østkantens lett aldrende praktbygg? Det er ikke godt å si, men Høyre vil i hvert fall ha videregående skole.

– Det er jo et stort uberørt område nå, med mye asfalt og betong. Men den ligger fantastisk til med grøntområder, naturhistorisk museum og botanisk hage rett i nærheten, sier Kaan Inan.

Høyre ønsker seg en videregående skole som fokuserer på biologi og realfag, i samarbeid med Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og Botanisk hage.

Og han vil kalle det Botaniske Videregående skole. Edvard Munch Videregående skole er tross alt tatt allerede, men den skolen ligger i sentrum vest.

historiskebilder Munch-museet på Tøyen, fotografert én uke før åpningen i 1963. (NTB/NTB)

– Det kan bli navneforvirring, eller?

– Nei, det får vi ta når det kommer. Men jeg tror ikke Edvard Munch hadde snudd seg i graven av dette. Han var veldig opptatt av naturen.

Er ikke mange tomter igjen

– Det kan gjøre noe med området. Løfte en del av Tøyen som ikke har blitt løftet på en stund. Og som er et område en stor del av byens innbyggere allerede bruker aktivt. Mye ligger til rette her, sier Kaan Inan.

– Det er mange som slåss om gamle Munch allerede?

– Ja. Mange har gode forslag. Men det er ikke nødvendigvis noen motsetning. Det nye Botaniske Videregående Skole kan fint brukes til kultur på kveldstid også.

– Burde det ikke vært estetiske fag, i Munchs ånd?

– Det kan man jo si. Men vi har allerede et par videregående skoler som fokuserer på det estetiske. Vi tenker det er størst behov at flere spesialiserer seg på realfag.

– Er det mulig å få til, politisk?

– Jeg håper jo at flere partier er enige med oss, i at vi kan gjøre mer med det gamle Munchmuseet. Byrådet har jo ikke lagt noen skikkelige forslag på bordet. Det synes jeg er svakt og ikke Munch verdig. Men vi får se hva de sier. Vi har gjort som byrådet har ønsket seg, funnet sted for en videregående skole i Oslo sentrum. Det er jo ikke så mange tomter igjen.

Munch-museet på Tøyen ble bygget i 1963 og fraflytta denne måneden, til fordel for lyse og trivelige lokaler ved sjøkanten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen