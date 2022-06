MDG-byråden raser mot elbil-forslag: – Sjokkerende

– Jeg helt uenig i dette forslaget. Dette er en gavepakke til de som ønsker å gjøre det mer attraktivt å kjøre fossilbil, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellevin Stav til Dagsavisen. Hun reagerer sterkt på Statens vegvesens forslag som ble offentliggjort i en pressemelding torsdag.

– Elbilene må gradvis betale mer, men det er alt for tidlig å gjennomføre så dramatiske endringer. Konsekvensene vil være at det blir mer attraktivt å velge diesel- og bensinbil, noe som vil føre til økte klimautslipp og mer helsefarlig luft i byene, sier Stav.

Bompenge-skvis

Forslaget til Statens vegvesen kommer etter at man i lengre tid har diskutert behovet for å endre dagens bompengeregime der elbiler betaler halvparten av bompengesatsene som fossilbiler. Da antall elbiler øker på norske veier, er frykten at man får for lite inntekter fra bompenger til å kunne finansiere viktige kollektiv- og veiprosjekter.

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Forslagene til vegvesenet er dette:

Vegvesenet anbefaler at dagens maksimale sats for elbiler heves fra 50 til 70 prosent av taksten for fossile personbiler. Det legges opp til lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med forbehold om at vi når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

–Bør økes

Også miljøbyråden ser behovet for å øke takstene for elbiler, men:

– Byrådet ønsker å bevare den relative fordelen for elbiler i bomringen. Takstene for elbil bør økes, men da er det viktig at vi også øker fossilbiltakstene. Dersom takstene for elbiler økes til 70 prosent av fossil nå, vil det svekke elbilfordelene betydelig, sier Stav.

Hun mener dessuten at selv om elbilsalget er høyt, er vi langt unna at alle fossilbiler er fjernet fra veiene, som må til for å nå målet om at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030.

– 70 prosent av bilene som kjører gjennom bomringen i Oslo er fortsatt fossilbiler, og Statens vegvesen sier selv at de ikke aner hvilke konsekvenser dette vil ha for elbilsalget, sier Stav. Hun frykter det blir vanskeligere å bli kvitt fossilbilene med endringen vegvesenet foreslår.

– Det er sjokkerende at de foreslår å sidestille elbiler og fossilbiler i 2025 uavhengig hvor mange fossilbiler det er på veiene. Selv om det er en forutsetning at det blir slutt på salg av nye fossilbiler, vil det fortsatt være veldig mange fossilbiler på veiene. Det blir mye mer krevende å få fjernet fossilbilene dersom de fjerner denne elbilfordelen, sier hun, og legger til:

– Jeg håper at samferdselsministeren legger forslagene i en skuff.

