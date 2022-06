Budsjettet kom i mål etter slalåm. Men hva kommer etterpå?

– De gjør hva som helst for at vi ikke skal få seire, sier Rødts Siavash Mobasheri.

– Jeg synes Rødt kan være flinkere til å bestemme seg, sier Aps Andreas Halse.

Jepp, det er på tide å snakke ut etter all kranglinga.

Sånn fungerer revidert budsjett

Onsdag var det revidert budsjett-dagen i Oslo rådhus. Og som Dagsavisens aller mest observante lesere allerede har fått med seg lå det an til et aldri så lite haraball i bystyresalen. Byrådspartiene og Rødt kom nemlig ikke til enighet på forhånd.

Vanligvis fungerer revidert budsjett omtrent som følger: Først og fremst er det byrådet som skal fikse det som må fikses, halvveis i et budsjettår. Kanskje har man oppdaga at man har satt av for lite penger til noe veldig viktig. Kanskje har det oppstått en aldri så liten strømkrise eller en pandemi eller en krig eller noe annet som gjør at det er nødvendig å flytte litt om på ting. Eller kanskje det bare har kommet noen utregninger fra regjeringa man må forholde seg til.

Alt dette skjer i juni. En liten korreks til det vanlige budsjettet, som vedtas før jul.

Først lager byrådet et forslag, etter innspill fra sine etater og bydeler og sånt. Det gjorde de 19. mai. Deretter skal bystyret vedta dem, da er det ikke Raymond Johansen og gjengen som forhandler, men bystyregruppene. Arbeiderpartiets Andreas Halse, Miljøpartiet De Grønnes Eivind Trædal og Sosialistisk Venstrepartis Ola Wolff Elvevold må finne nok stemmer i bystyresalen til å få flertall.

Må finne flertall her og der

Byrådet har en avtale med Rødt om at de skal snakke sammen først. Det har pleid å løse seg, men akkurat denne gangen falt de forhandlingene i fisk. Dermed blir det ikke ett enkelt vedtak: Her er budsjettet. Flertallet stemmer for, og ferdig med det.

I stedet må man kjøre slalåm. Byrådspartiene må få flertall her og der, med forskjellige partier, på hvert enkelt punkt i budsjettet.

Og siden byrådspartiene ikke har flertall (men bare nesten), så kan resten av partiene i bystyret, hvis de finner sammen, vedta hva pokker de vil, og presse det over hodet på byrådet. Jo da, slalåm er interessant.

Onsdag pressa opposisjonen vedtak til en verdi av 91 millioner kroner over hodet på byrådet.

Det viktigste vedtaket var kanskje gratis kollektivtransport for barn når de reiser sammen med voksne, også på hverdagene. Men det ble også vedtatt penger til terapibad på Ammerud og Sagene bad, Eikaklinikken psykisk helse ved Studentsamskipnaden, doer i marka og på Gamlebyen Sport og fritid, septiktømming for båter og kulvert i stedet for gangbru på Valle Hovin.

Byrådet sparte 13 millioner kroner

– Det ble flertall for en rekke ting. Både Rødt og Venstre sine forslag. Totalt sett ble det billigere enn å inngå en avtale med rødt. Og det er ingen av dem som vi er mot, sier Andreas Halse.

Gruppelederen i Arbeiderpartiet forteller at de prøvde å finne en enighet med Rødt.

– Vi prøvde, og ga dem et siste tilbud på tirsdag for å komme dem i møte. Men de ville heller stemme for sine egne forslag og det de var for, sier han.

– Det var for så vidt helt greit for oss, for totalen av det de hadde sjans til å få flertall for var jo mindre enn det vi hadde tilbudt dem.

Ifølge Halse tilbød byrådet Rødt en pakke på til sammen 104 millioner kroner. I stedet endte det med at bystyret flytta på 91 millioner.

Ga ikke Venstre privatisering

Nå tenker han det er greit, men såpass stressa var de, byrådspartiene, at de gikk en runde med Venstre i siste liten, for å se om de kunne lande et budsjett med dem i stedet.

– Jeg gikk til Venstre og spurte om de var interessert. Så snakka vi om tallene, og det hadde vi nok greid å finne ut av. Men det var noen andre krav der vi åpenbart ikke kunne finne ut av. Vi var ikke villig til å oppgi noen prinsippsaker.

– Da handler det kanskje om privatisering?

– Godt resonnert.

Blir dyrere, men håndterbart

Bystyret vedtok altså en del nye utgifter, men de vedtok ingen kutt. Dermed blir utgiftssida høyere i det reviderte budsjettet. Det må byrådet løse.

– Vi reduserer overføring fra drift til investering. For å si det enkelt: Vi tar ned overskuddet litt.

– Så det er ikke noe problem?

– Nei, det er innafor det som er håndterbart, sier Halse.

– Hva tenker du om denne runden?

– Vi skal ikke dramatisere det for mye. Jeg tolker det ikke som et stort brudd mellom Rødt og byrådet. Men prosessen har vært litt dårlig. Jeg synes Rødt kan være flinkere til å bestemme seg for hva som er viktig for dem, og definere kravene sine. Det er rart at de er fornøyd med å få gjennomslag for Venstre og Frp sine ting i stedet for å få gjennomslag med sine egne.

– Men vi har klart å samarbeide i alle disse åra, det skal vi nok gjøre det igjen.

– Så det blir ikke mer Venstre-samarbeid framover?

– Vi har en avtale om at vi skal prøve å forhandle budsjettet med Rødt. Det er jeg for å holde på. Men en del saker som handler om klima, miljø, byutvikling, så er det ganske opplagt at Venstre har mer til felles med byrådet enn med resten av høyresida. At vi kan jobbe sammen om de sakene tenker jeg er bra. Men Venstre er jo et parti som vil selge barnehager og konkurranseutsette sykehjem. Det er jo ganske langt unna det vi står for, sier Halse.

Stikker kjepper i hjulene på hverandre

– Byrådet tok initiativ overfor Norges mest fagforeningsfiendtlige parti, Venstre. Det sier jo litt om hva byrådspartiene gjør for å stikke kjepper i hjulene for rødt, sier Siavash Mobasheri.

Lederen i Rødt Oslo er ikke helt nådig mot sine tidligere budsjettvenner i byrådspartiene.

– De gjør hva som helst for at vi ikke skal få seire eller gjennomslag som er bra for vanlige folk i Oslo. Men vi fikk jo gjennomslag for våre saker. Samla sett ble det et ganske godt resultat, sier han.

– Det er ikke dere som stikker kjepper i hjula for byrådet, da?

– I en forhandling må man gi og ta. Det Rødt gjør er å støtte byrådets helhetlige forslag, sjøl om vi er uenige med mye. Byrådet har mulighet til å prioritere egne valgkampløfter. Når vi går i forhandlinger, så forventer jo vi at vi skal få gjennomslag for våre saker. Når byrådet ikke forstår vår posisjon. Så blir det veldig vanskelig å finne gode løsninger, sier han.

Utelukker ikke mer problemer

– Hva betyr dette for samarbeidet framover?

– Jeg håper virkelig at byrådet skjønner hva de skal gå til i høst, når vi snakker om periodens viktigste budsjett. De må virkelig ta en intern runde og diskutere hvordan de egentlig skal komme oss i møte. Om ikke de har gjort leksa si til høsten, så kan ikke vi utelukke problemer for byrådet. Jeg håper at de tar dette til seg.

– Er du ikke redd for å dytte byrådet over i armene til Venstre?

– Om de velger å gå til venstre er ansvaret deres. Vi er innstilt på å forhandle med byrådet og være konstruktive. Men hvis de velger å gå til de borgerlige, så er det helt opp til dem. Jeg regner jo med at Venstre også vil ha noen innrømmelser. Jeg ser ikke for meg at fagbevegelsen vil akseptere at et rødgrønt byråd vil forhandle med et høyreparti framfor Rødt, sier Mobasheri.

