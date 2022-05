Oslo Ap om Fornebubanen: – Vi strekker ut en hånd

Etter en vanskelig uke for byrådspartiet i Oslo, vedtok Arbeiderparti mandag kveld seks krav som må oppfylles for at de skal gå videre med byggingen av T-banen mellom Fornebu og Majorstua. De mener blant annet at Viken må ta en større del av regningen, og vil ha inn krav om oppgradering av Majorstua stasjon.

Viken fylkeskommune var raskt ute etter pressekonferansen med å si hva de mente. Og de var ikke fornøyd. De mente at det både var krevende og vanskelig at partiet i nabokommunen kom med nye krav til en avtale de selv har vært med på å fremforhandle.

– Hva tenker du om samarbeidet framover nå?

– Jeg tenker at Viken må bestemme seg for hvor viktig banen er for dem. Vi strekker ut en hånd for å få realiserte dette prosjektet. Det er personer med tyngde både internt og eksternt som har ment og anbefalt at vi ikke burde gå videre med avtalen sånn den er nå. Derfor prøver vi å finne andre løsninger, sier Aps gruppeleder i Oslo bystyre Andreas Hasle.

Uklart framover

29. april ble partene i Oslo og Viken fylkeskommune på overtid enige om hva som skulle finansieres av Oslopakke 3, hvem som skulle betale hva og hvordan.

Forhandlingene ble svært vanskelige etter at Fornebubanen gikk på enda en milliardsprekk. En av tiltakene i Oslo – en oppgradering av Majorstua stasjon som også ville øke kapasiteten på Linje 5 Vestli ble forhandlet ut av avtalen. Å få dette punktet inn i avtalen er ett av Aps seks krav til Viken. Men før Oslo Ap snudde, var planen at bystyret skulle stemme over Oslopakke 3-avtalen i bystyret 16. juni.

– Nå har dere kommet med seks nye krav til Viken. Hva er det bystyret skal stemmer over nå?

– Det vet jeg ikke helt ennå. Vi må først lande dette her for at vi skal kunne lande det i bystyret også. Jeg mener at det helt klart er et mål å lande vilkårene i bystyret i løpet av juni.

– 23. juni skal fylkestinget i Viken etter planen avsi sitt endelige svar om avtalen. Fylkesråd Edvin Søvik (Ap) i Viken har sagt til Aftenposten at de ikke kan anbefale fylkestinget å stemme for avtalen med mindre Oslo har bestemt seg innen 23. juni. Kommer dere til å bestemme dere før 23. juni?

– Ja. Vi i Oslo Ap vedtok seks krav i går. Vi må konkretisere dem litt, og vi må ha samtaler med Viken og Bærum for å dette på plass. Datoer eller hvordan det skal foregå har jeg ikke helt klart ennå.

Forvirret

De store opposisjonspartiene Høyre og Venstre har hele tiden ønsket å bygge Fornebubanen. Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke peker på at det er to måneder siden kostnadssprekken ble kjent, og en måned siden Arbeiderpartiet undertegnet avtalen med Viken.

– Det er fristende å spørre hva de har brukt mellomtiden på ettersom det fortsatt ikke er avklart når møtene om disse nye kravene skal være. Det er heller ikke klart hvem som skal være der, og hva det skal føre til. Når bystyret skal få seg forelagt en sak virker fortsatt å være uavklart, og hva slags anbefaling byrådet vil komme med er helt i det blå, sier Bjercke.

Han sier at Venstre selvsagt støtter kravene Oslo Ap har fremmet, men at de også hadde forventet at Oslo Ap allerede hadde sikret gjennomslag for nettopp disse kravene da forhandlingene pågikk.

– Jeg er forvirret. Forvirret over hva som har endret seg siden Oslo Ap undertegnet avtalen, forvirret over den underlige prosessen som har vært, og som det nå legges opp til. Jeg er forvirret når det gjelder hvorvidt byrådet har et standpunkt, og i så fall hva det er. At byrådslederen holder pressekonferanse foran kommunens pressevegg som representant for noen andre enn byrådet bidrar ikke akkurat til mindre forvirring, sier han.

Hallstein Bjercke i Venstre mener Fornebubanen bør bygges. Det mener også MDG, Høyre og KrF. (Fredrik Hagen/NTB)

Byen har endret seg

Oslo Aps Andreas Halse mener noe av problemet er at det ikke er åpenbart hva som er riktig for kollektivtrafikken i Oslo og Viken, eller om det er Fornebubanen som skal prioriteres høyt.

– Fornebubanen har klare fordeler for Oslo og regionen, men hvis det blir for dyrt og går utover andre mulige prosjekter så er det et problem, sier han.

– Hvorfor dukker dette spørsmålet opp først nå?

– Vi har gjort vurderinger av hvilken nytten av et prosjekt som kostet 16.2 milliarder. Nå kan det kanskje koste 10 milliarder mer, og da må man vurdere om det er andre prosjekter i regionen som burde vært prioritert høyere. Poenget med investeringen er at vi skal nå klima- og trafikkmål på en best mulig måte, og da må vi prioritere de prosjektene som sikrer det best, sier Halse.

Han peker på at befolkningsveksten i byen har endret seg.

– Byen vokser i en annen retning enn da man begynte å planlegge Fornebubanen for 20 år siden. I Oslo så er størstedelen av befolkningsveksten i Oslo øst. Den skjer i Hovin-byen, og sør rundt Skullerud. Der er det potensial for utbygging, og Fornebubanen er en investering som gir et kollektivtrafikktilbud vestover, sier han.

Han mener at en av de viktigste grunnene til at Oslo vil bygge Fornebubanen er å oppgradere Majorstua stasjon vest i byen, for å flere avganger på linje 5 som kjører øst i byen.

– Det er litt paradoks i dette. Et av hovedmålene er å få flere avganger i Groruddalen. Linje 5 har flest passasjerer i byen, men for å få til flere avganger er nøkkelen å ombygge Majorstua stasjon. Det er ikke en automatikk i at investeringen må skje på østkanten for å komme østkanten til gode. For vi til ombyggingen må Majorstua så er det bra for hele byen. Fornebubanen er også bra for Oslo – da kan du sette deg på banen på Veitvet og være på Skøyen på 20–25 minutter. Det betyr at større deler av byen blir attraktivt for å bo og reise til.

Bompenger

I den opprinnelige avtalen mellom Oslo og Viken ble de enige om å øke bompengene med 40 prosent. Dette ønsker Oslo Ap imidlertid å endre på hvis de får gjennomslag i forhandlingene med Viken. I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det mener Arbeiderpartiet må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på dette prosjektet.

– Flere Ap-politikere lokalt øst i Oslo har sagt at de frykter et bompengeopprør som følge av Oslopakke 3. Deler du den bekymringen?

– Jeg tror det som er viktig med bompenger er at folk ser at de får noe igjen for det. Det må vi sørge for at vi gjør i hele byen. Det er mange investeringer som brukes på å oppgradere T-bane nettet i hele buen. Vi bygger nå en ny tunnel mellom Brynseng og Furuset, som gjør Mortensrud- og Furusetbanen raskere enn i dag. Det er bra, men vi er nødt til å styrke fordelinga bedre, sier Halse.

– Dere er ett parti på flere sider av bordet i denne saken. Det er Arbeiderpartiet i Oslo, Viken og i regjering. Er det vanskelig i en sak som dette?

– Jeg har ikke syntes det foreløpig. Det har vært en god tone i forhandlingene hele veien. Det er uenigheter som handler mer om hvor man bor enn om en ideologisk skillelinje.

– Men dere ble ganske skuffa da regjeringen ikke tilbydde å øke det statlige bidraget til 70 prosent som de opprinnelig skrev i Hurdalsplattformen?

– Ja, vi ble ganske skuffa. Det hadde vært bra om regjeringen kom på banen. Men statens linje har hele tiden vært at de bidrar med en andel av den opprinnelige summen. Det har vi forholdt oss til, og hvis de kommer opp i 70 prosent så er det snakk om en milliard mer. Det er først og fremst vi i Oslo og Viken som må løse denne utfordringen, sier han.

---

Dette er Oslo Aps krav:

* I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det mener Arbeiderpartiet må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på dette prosjektet.

* Utbyggere må bidra mer. Det er store grunneiere og utbyggere som tjener mye, og kan bidra med mer, mener Ap.

* Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

* Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

* Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.

* Økt kapasitet på Grorudbanen, gjennom ombyggingen av Majorstua-stasjon, må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

---

