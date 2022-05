Å kaste gode penger etter dårlige planer

Ap aner ikke. SV lurer fælt. Ikke engang MDG er helt skråsikre på hva de mener. Fornebubanen koster altfor mye penger, og gir for lite tilbake til Oslo. Samtidig har kommunen allerede brukt så mye penger at det er nesten umulig å slutte.

Planen er jo egentlig klar: Fornebubanen skal bli Oslos neste T-banelinje. Kobla til resten av nettet på Majorstua er planen at den skal frakte passasjerer fort og komfortabelt til Fornebu og tilbake. På kjøpet får man endelig knytta Skøyen litt tettere til resten av byen. Og med utbygginga av Majorstua får man også mulighet til flere avganger i resten av T-banenettet.

Det låter fint. Praktisk talt hele Oslo-politikken er enig i det. Det låter helt OK. Et sånt prosjekt er åpenbart verdt å bruke litt penger på. Men i løpet av vinteren har spørsmålet blitt vanskeligere og vanskeligere. For en ting er å bruke penger. En annen ting er å bruke avsindig mye penger. 25 milliarder, eller mer.

Eller, for å si det på en annen måte: Hvis vi bygger Fornebubanen, så får vi ikke bygget noe annet på en stund. I hvert fall ikke noe skikkelig stort og kult.

[ Da det dukka opp en trikkeholdeplass foran kunstlageret fikk kommunen et problem ]

Hvis politikerne hadde visst hvor dyrt det ville blitt, hadde de ikke satt i gang. Men sånne hvisomatte-dersomatte-problemstillinger betyr ikke noe nå. Det som betyr noe, er dilemmaet Oslo-politikken sitter i: De har allerede brukt mange milliarder på Fornebubanen. Hvis de stopper det, vil man bruke flere. Men hvis man kjører på blir det for dyrt.

Så hva gjør man da? Vel, man veit ikke. Ap er i tenkeboksen, helt opp til toppen. De er særlig redde for økte bompenger, og har allerede begynt å grue seg til valgkampen 2023. De faller på målingene allerede, og har ikke lyst på enda et bompengeopprør på kjøpet.

Fornebubanen Fornebu 20201211. Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under anleggsstarten av den nye Fornebubanen. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

MDG tar imot høyere bompenger med åpne armer. Og sjøl om miljøpartiet fortsatt er positive til Fornebubanen, så er det også folk i det partiet som tviler litt. Det er mange prosjekter som er bedre for Oslo, tross alt.

SV er definitivt i tvil. Skal virkelig så mye bompenger gå til enda et Oslo vest-prosjekt?

I det hele er det noen som er for og noen som er mot. Men ingen på rødgrønn side greier å vise noe jublende engasjement for Fornebubanen.

Det er jo noe med det. Alle vil ha Fornebubanen. Men ingen maler hvor fantastisk den skal bli. Ingen har våte drømmer om den. Og noen ganger trenger man noen som virkelig brenner, for at noe skal skje.





[ 117 elbilladere som forsvant. Og 16 andre tall som forklarer Oslo-året 2021 ]

De fleste peker på «noen andre». At staten skal betale mer, at Viken skal betale mer, eller at grunneierne på Fornebu skal betale mer. Alle har gode saker. Både Viken og Obos er nok mer gira på prosjektet enn det Oslo er. Men ingen har særlig tro på at det er mulig å få penger som virkelig monner.

Det er vanskelig å se noe klart kompromiss. Man kan kutte stasjoner, men da blir banen mindre verdt. Det vil bli færre passasjerer. Mye mindre nytte, for litt mindre penger. Og det blir fortsatt dyrt. Å utsette prosjektet går selvfølgelig an. Men når man har en hel etat stappfull av folk som er ansatt bare for dette prosjektet, hva i huleste skal man gjøre med dem? Skal de sitte og klø seg i påvente av bedre tider? Det låter heller ikke særlig besparende.

Men å stoppe prosjektet blir både dyrt og dårlig. Dyrt, fordi mange kontrakter allerede er signert, og mye penger allerede er brukt. Hvis man skal avslutte prosjektet vil man måtte betale ut en masse ting man ikke får nytte av. Dårlig fordi man allerede har noen svære byggegroper. Det kan sjølsagt bli fint med verdens største fuglebad på Fornebu. Men enda så dyrevennlige Oslo-byrådet er, veit jeg ikke om akkurat det er drømmen.

Dessuten vil det skape fullstendig kaos i samarbeidet mellom Oslo, staten og Viken. Å stoppe det vil være som å «kaste en håndgranat inn i Oslopakke 3-samarbeidet», som en politiker så malerisk formulerte det. Lykke til med å få Viken (eller Akershus, de har jo litt andre ting å stri med utafor fylkesgrensa) med på et konstruktivt samarbeid om noe annet framover.





[ Miljøpartiets nye nestleder heter Ingrid Liland. Hun drømmer om et rarere MDG. ]

Alt i alt er det ingen som tør å spå hva som skjer nå. Motstanden, særlig i Arbeiderpartiet, er nok større enn mange trodde. Alle vil ha T-bane. Men er det denne T-banen alle vil ha? Tjæ.

I enkelte miljøer på Oslo vest finnes følgende tommelfingerregel: Man skal ikke kaste gode penger etter dårlige. Altså: Glem de pengene du allerede har mista. Tenk på de du fortsatt har. Det kan jo være det er et godt råd her også.

På den andre sida: Angrer man noensinne på å ha bygget for mye T-bane, da?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen