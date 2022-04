Slapp av, denne store bommen skal ned allerede i dag

Er det en checkpoint? Et nytt fengsel? Eller er det framtida for Youngstorget når det nye regjeringsbygget skal på plass? Den type spørsmål stilte mange i Oslo sentrum seg onsdag etter at det kom opp en svær stålport ved torgets vestre inngang onsdag.

Men bommen skal ned allerede i dag, torsdag. Det bekrefter Statsbygg overfor Dagsavisen.

– Porten er på vei ned allerede, sier Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg, når Dagsavisen ringer.

Det samme sa han til Avisa Oslo, som omtalte saken først.

Sjokkert samferdselsbyråd

– Jeg ble, som mange andre, sjokkert da jeg så dette. Det inviterer ikke akkurat til det bylivet og den inkluderende fremkommeligheten vi jobber for å legge til rette for.

Det sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, til Dagsavisen.

Hun forteller at Oslo kommune har henvendt seg til Statsbygg for å be dem å rydde opp.

– Jeg er glad for at de sier de skal ta grep umiddelbart, sier hun.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Her er hun på Fridtjof Nansens plass, som foreløpig er helt tomt for store porter. (Aslak Borgersrud)

Peker på strømproblemer

Pål Weiby i Statsbygg forklarer at i forbindelse med nytt regjeringskvartal jobbes det med sikkerhetstiltak både i Akersgata og i Youngs Gate. På grunn av det arbeidet forsvant strømmen midlertidig til den mer alminnelige bommen som Oslo kommune har hatt ved inngangen til torget, forteller han.

– Da ble den porten midlertidig satt opp. Den er på vei ned igjen fordi vi tror vi får koblet til strømmen igjen. Og vi setter opp en annen midlertidig bom i stedet for den som står nå.

– Men hvorfor?

– For å få opp sperringen kjapt, når strømmen ble borte. Det er en veldig rask løsning. Hvis det tar lengre tid med strøm, så får man sette opp en finere bom i stedet. Men også dette blir midlertidig. Dette er ikke starten på fengsling eller inngjerding av Youngstorget, sier Weiby.

Vil splitte torget i to

Slik vil det nye regjeringskvartalet se ut sett fra Youngstorget. Det illustrasjonen ikke viser er sikkerhetstiltakene på torget. (STATSBYGG/TEAM URBIS)

I 2020 skrev Dagsavisen at Statsbygg vil dra sikkerhetssonen til det nye regjeringskvartalet tvers gjennom Youngstorget.

– Det vil være et synlig hinder som gjør at biler ikke kommer gjennom, men vi som går eller sykler vil komme fint gjennom. Dette kan utarbeides på flere måter. For eksempel rundt Stortinget har store blomsterkasser den funksjonen, sa samme Weiby til Dagsavisen den gangen.

– Forslaget nå gjør at plassen på et vis kan oppfattes som splittet, men målsettingen vår er å løse dette på en elegant måte, sa han.

Om den nye porten oppfattes som elegant, får være opp til leserne å bedømme. Men så skal den altså ned igjen straks.

– Youngstorget er demokratiets plass i Oslo, og byrådet har vært veldig opptatt av at sikringstiltakene ikke skal gjøre det mindre attraktivt for folk å ta dette området i bruk - enten det er som møteplass eller til demonstrasjoner. Vi må klare å både sikre byrommene, samtidig som vi sørger for at det er trivelig og tilgjengelige for byens innbyggere, sier byråd Hellvin Stav til Dagsavisen.

